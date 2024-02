Ejecución presupuestal despierta de nuevo los fantasmas de remezón en gobierno Petro

Este jueves nuevamente sonaron rumores de remezón ministerial por cuenta de la salida de gobierno de Jorge Iván González de la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP) luego de un acalorado consejo de ministros. No solo fue él, sino que hay versiones de que algunos ministros habrían puesto sobre la mesa la posibilidad de salir ante la insatisfacción del primer mandatario.



El llamado de atención del presidente Petro de nuevo por temas de ejecución. El mandatario de nuevo no estaría contento con los resultados. Uno de los presentes en el consejo de ayer catalogó lo ocurrido como algo propio de “un equipo que tiene un líder que exige resultados”.

Ante el presidente Petro, Jorge Iván González se posesionó como director del DNP. Foto: Davis Romo. Presidencia

Sobre esto, el mandatario habría pedido sobre todo cuentas en temas que “él (Gustavo Petro) llama la transformación del territorio”. El llamado a cuentas del presidente no ha sido el primero, y tampoco fue único en el que se han generado roces y llamados de atención.



Desde la mitad del 2023, el mandatario nacional ha hecho énfasis en la ejecución y ha hecho duros regaños a sus ministros por presentar números que, a consideración del presidente, no son satisfactorios.



A finales de julio, el presidente Petro usó uno de los consejos de ministros de los lunes para llamarle la atención a varios de sus funcionarios. Incluso, llegó a recordarles que, para ese momento, había salido un ministro del gobierno en promedio cada mes.



En ese momento, el primer mandatario expresó su preocupación por los números de ejecución y avance de obras a pocos días de cumplir el primer año de gobierno. A una semana de cumplir 365 días en la Casa de Nariño, el primer mandatario no habría estado a gusto con los balances presentados por los ministros.



El enfado habría sido por la supuesta baja ejecución en temas de vivienda, vías e infraestructura. Incluso se habría quejado de la poca correspondencia entre el presupuesto para el 2024 y el plan nacional de desarrollo que se había aprobado en mayo.



Sin embargo, los rumores de remezón ministerial y las molestias fueron acalladas por la decisión de la Fiscalía de emitir orden de captura en contra de Nicolás Petro. Las molestias por temas de ejecución y los ‘fantasmas de remezón’ volvieron a aparecer a mediados de agosto.



En ese momento el regaño fue más fuerte y vino acompañado de un ultimátum: el que no mejorara la ejecución en un mes, se iba del gabinete. Esto vino acompañado de un pedido de renuncia protocolaria a varios viceministros.



Al igual que a finales de julio, la dinámica fue que el primer mandatario puso a exponer a sus ministros sobre cómo iba la ejecución y no le gustó lo que vio. En ese momento, los señalados fueron Hacienda, Ambiente, Agricultura, entre otros.



Los datos con los que la cabeza del Ejecutivo juzgaba eran los de julio, que en el global del Ejecutivo indicaban no se llegaba al 43,5 por ciento de ejecución. Aunque frente a junio había una notoria mejoría, pues se reportó apenas un 27,7 por ciento de avances en ese momento.



Pasaron 30 días y no se cumplió el ultimátum del presidente Gustavo Petro. En noviembre se conoció una directriz presidencial que directamente tenía que ver con los números de ejecución, que el mandatario consideraba como insuficientes.

Gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“A partir de la fecha, los ministerios, sus entidades adscritas y vinculadas con capacidad jurídica para contratar, deberán ejecutar directamente sus recursos y evitarán acudir a otras entidades para que actúen como intermediarios en la ejecución de sus políticas y recursos públicos”, dice la directriz firmada por el propio presidente.



Aunque un momento fue entendida como un intento de perjudicar a los gobernantes locales y departamentales que no eran de la acuerda del mandatario, luego se conoció que era un mensaje a las distintas carteras. Esto debido a que habían entregado recursos a fiducias para que hubiese la apariencia de mejora en los números de ejecución. En el papel parecía que había una alta ejecución, pero en la realidad los dineros no llegaban a las regiones.



A mediados de diciembre volvieron las tensiones en el Ejecutivo cuando el mandatario nacional convocó a todo su gabinete a lo que inicialmente eran dos días de planeación y se extendió a toda una semana.



Petro pasó a cada uno de sus ministros al tablero y les preguntó por la ejecución del 2023 y lo que estaba presupuestado para el año que comenzaba. En las primeras jornadas, el mandatario fue crítico con su gabinete, pero sobre todo con tres funcionarios en específico: el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González; el ministro de Transporte, William Camargo; y la ministra de Educación, Aurora Vergara.



En ese momento también hubo molestia del presidente y tuvo duros comentarios con sus ministros. Varios de los presentes expresaron que los ministros se colgaron con los resultados.



Precisamente hace una semana se conoció un informe del Ministerio de Hacienda que indica que 2023 fue el peor año en ejecución presupuestal desde hace 10 años. De acuerdo con este documento, la ejecución total con deuda fue de 87,3 por ciento, y sin deuda, de 85,5 por ciento.



Como se recuerda, las apropiaciones comprenden el presupuesto original aprobado en el Congreso de la República en el segundo semestre del 2022 y la adición presupuestal que se avaló en el 2023.

El presidente Gustavo Petro del consejo de ministros del 30 de octubre. Foto: Presidencia

Según el informe publicado por la cartera de las finanzas públicas, en funcionamiento la ejecución (los pagos como proporción de las apropiaciones) fue de 90,2 por ciento. Entre tanto, en el servicio de la deuda, la ejecución fue de 95,7 por ciento, mientras que la ejecución en materia de inversión fue de 70,5 por ciento. Una ejecución de la inversión tan baja no se veía desde el 2013, cuando fue de 70,9 por ciento, incluso algo por encima de la del año pasado.



En su jornada de Gobierno con el Pueblo en el pacífico, llevada a cabo toda la semana pasada, el mandatario dejó expuestos a varios ministros por temas de ejecución y acciones de sus carteras. Ahora, este miércoles, los temas volvieron a ser tocados en el consejo de ministros e hicieron el director del DNP decidiera irse del gobierno. Falta por ver qué sucederá con los otros que expresaron sus intenciones de irse.