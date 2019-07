Tras escándalo, Egan Bernal recibirá la Cruz de Boyacá

Toda una polémica desató el anuncio del presidente Iván Duque de condecorar a Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, con la Orden al Mérito y no con la Cruz de Boyacá.



A algunos sectores políticos y otros de la prensa deportiva no les gustó que al ciclista, quien realizó una de las más grandes hazañas del deporte colombiano, no se le reconozca con la máxima distinción que entrega la República, la Cruz de Boyacá.

“Vamos a expresarle todo el amor y el corazón que le tiene todo el pueblo colombiano a Egan Bernal. Queremos recibirlo, queremos entregarle la Orden al Mérito, queremos hacerle un llamado a las grandes glorias del ciclismo para que estén en este homenaje celebrando”, aseguró este lunes el jefe de Estado desde China, donde adelanta una visita.



Sin embargo, este martes en la mañana fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a EL TIEMPO que el ciclista ya no recibirá la Orden al Mérito y tendrá el máximo reconocimiento con la Cruz de Boyacá.

El expresidente Juan Manuel Santos le entregó la Cruz de Boyacá al técnico de la Selección Colombia, José Pékerman. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La molestia radicó en que esta distinción, que creó el libertador Simón Bolívar para quienes ofrecieron su vida durante la independencia, se le ha entregado en los últimos años a otros deportistas, políticos y personalidades internacionales.



Uno de los casos más sonados fue la condecoración al expresidente del Congreso, Ernesto Macías, y en los últimos días se le entregó al premio nobel de literatura peruano, Mario Vargas Llosa, quien estuvo la semana pasada en Bogotá. Ambas condecoraciones las hizo el presidente Duque.

Pero la mayor crítica de los detractores de que a Bernal se le entregara la Orden al Mérito y no la Cruz de Boyacá estaba en que varios deportistas han recibido este reconocimiento, entre ellos el piloto Juan Pablo Montoya, los medallistas olímpicos del 2012, el exentrenador de la Selección Colombia José Néstor Pékerman y el ciclista Nairo Quintana, cuando fue subcampeón del Tour de Francia.

