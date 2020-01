EE. UU. reitera su apoyo a Colombia para la lucha contra las drogas

Desde Tumaco, Nariño, Estados Unidos ratificó su compromiso con Colombia para luchar contra los cultivos ilícitos.



Así lo hicieron saber este miércoles el director General de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU, Adam Boehler, y el embajador en Colombia, Philip Goldberg, quienes llegaron a ese municipio del pacífico con el presidente Iván Duque para conocer, de primera mano, cómo se está trabajando para luchar contra las drogas.

“Lo que yo quiero decirles es que esta visita es una muestra del compromiso de los Estados Unidos con Colombia y con el Gobierno del Presidente Duque en los esfuerzos que ya llevan a cabo para hacer algo contra este flagelo de la droga, pero también para apoyar a Colombia el esfuerzo de producir el desarrollo económico en esta región, tanto como en las otras regiones del país que sufren de este problema", aseguró Goldberg.



El embajador, quien lleva cuatro meses en el país, también destacó algunos programas del gobierno Duque, como las Zonas Futuro y los esfuerzos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Ellas representan la oportunidad de salir de este problema y ayudar a los agricultores y otros en esta región a desarrollarse económicamente", aseguró el diplomático.

"Hoy estuvimos con el Dr. @AdamUSDFC y el señor Embajador Goldberg visitando a los erradicadores manuales, a los soldados y a los policías; gracias a su heroísmo y determinación, en el año 2019 se erradicaron más de 95.000 hectáreas" Presidente @IvanDuque pic.twitter.com/unvyRnaY01 — Presidencia Colombia (@infopresidencia) January 16, 2020

Boehler, por su parte, agradeció al presidente Duque, en nombre del presidente Donald Trump, por la relación y amistad de ambos países. Además, dijo que esta agencia tiene 60 millones de dólares para invertir en países emergentes y esa fue la razón de su visita al país.



"El Presidente y yo nos reunimos, hace menos de un mes, y hablamos de cómo podíamos aumentar la relación entre Colombia y Estados Unidos. Él me invitó a venir acá, para ver el potencial de esta región desde la perspectiva del desarrollo.

Yo estoy aquí para dar apoyo a los esfuerzos de erradicación, para reconocer a los héroes de Colombia, la gente que está aquí conmigo, que están en los campos trabajando tan duro. El presidente de Estados Unidos agradece y está muy agradecido por este trabajo", comentó el funcionario norteamericano.



Agregó que no solamente están enfocados en la erradicación, pues también tienen como propósito aumentar el ingreso per cápita y el empleo.



"Así que es crítico no solo enfocarnos en la erradicación, pero en el lado positivo de las cosas y el lado del desarrollo. Va a haber miles de millones de dólares de inversión que vienen de nosotros, de los Estados Unidos y del sector privado”, aseveró Boehler.



El presidente Duque agradeció la visita del funcionario norteamericano y aseguró que continuarán con los esfuerzos para que la erradicación sea exitosa. Además, aprovechó para enviar un mensaje de acompañamiento estatal en esta región.

"Hoy estamos también garantizando una cobertura territorial y estaremos haciendo presencia en los lugares donde la comunidad ha manifestado que ha visto personas con armamento tratando de hacer intimidación (...) Aquí puede tenerse la certeza, que venimos a reiterar el apoyo a este municipio, que lo hacemos con seguridad y justicia y que lo haremos también con el desarrollo de las Zonas Futuro", afirmó Duque.



