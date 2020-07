EE.UU. destaca compromiso de gobierno Duque en lucha antidrogas

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Bogotá, destacó este lunes la cooperación que tiene con Colombia en lo relacionado con la lucha contra las drogas.



(Le puede interesar: Encuesta: cae imagen de Duque y López; sube popularidad de Quintero)

A través de su cuenta de Twitter, la embajada destacó que incluso en tiempos del covid-19 la cooperación entre Estados Unidos y Colombia arroja "resultados impresionantes contra el tráfico de cocaíana".



A continuación agrega que "no hay ninguna duda sobre el compromiso de la administración Duque".



Pero no se queda en esto, sino que destaca que "no tenemos mejor socio en la región que Colombia".



(Para leer: Alianza del Gobierno con empresas agro beneficiará a 260 mil mujeres)

Incluso en tiempos de COVID-19, la cooperación entre Estados Unidos y Colombia arroja resultados impresionantes contra el tráfico de cocaína. No hay ninguna duda sobre el compromiso de la administración Duque. No tenemos mejor socio en la región que Colombia. https://t.co/vKBgsV9LyQ — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) July 13, 2020

(Además: El lapsus de Daniel Quintero en entrega de ventiladores del Gobierno)



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET