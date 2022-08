Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca expresó que el gobierno de Estados Unidos tendría la intención de trabajar con el presidente electo, Gustavo Petro, para lograr "una solución pacífica" en Venezuela.



(No se pierda: Tras nuevos nombramientos de Gustavo Petro, así va el gabinete de ministros)



Hay que decir que uno de los propósitos expresados por el gobierno entrante es restablecer las relaciones con el país vecino. Según la agencia EFE, uno de los portavoces norteamericanos habló sobre la posibilidad para que Colombia reciba apoyo en ese sentido.

"Colombia ha recibido generosamente a los migrantes venezolanos y estamos deseando trabajar de manera constructiva y respetuosa con el nuevo presidente en una amplia gama de asuntos de interés compartido, incluida una solución pacífica en Venezuela", manifestó el citado portavoz para EFE.



Durante el gobierno saliente de Iván Duque, las relaciones bilaterales sufrieron tenciones con el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, en diversas oportunidades desde la jefatura de Estado se aseguró que "Venezuela está viviendo una dictadura"; sin embargo, tras la victoria de Petro se habla de la oportunidad diplomática entre naciones.



(También: El presidente Duque termina mandato con imagen favorable de 44,4 %: encuesta)



Colombia y Venezuela tuvieron una fractura desde hace más de tres años, aunque Duque apoyó iniciativas como el Estatuto Temporal para migrantes venezolanos y durante su gobierno logró entregar un millón de tarjetas. Aunque aún está pendiente lograr que todos los venezolanos que residen en el país se acojan a este modelo.



También hay que mencionar que el Gobierno estadounidense no ha sido ajeno a los problemas colombianos. En este cuatrienio ha aprobado para Colombia un presupuesto de cooperación que en el 2019 fue de 391,5 millones de dólares; al siguiente año, 448,3 millones; en el 2021 ascendió a 461,4 millones y para este año fue de 471,4 millones de dólares.



Por lo cual, la colaboración de Estados Unidos ha resultado fundamental para poder llevar a cabo diferentes programas sociales y económicos en el país.



No obstante, el gobierno de Petro tendrá que llegar a subsanar las relaciones que se rompieron en febrero de 2019 después de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó (apoyado por Duque) intentara ingresar en Venezuela con ayuda humanitaria donada por el gobierno de Donald Trump.



(Siga leyendo: Iniciativas claves en las que el Gobierno avanzó en este cuatrienio)



El portavoz estadounidense reiteró que, independientemente de lo que haga Colombia, el Gobierno de Joe Biden sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela.



Reconoció que, a nivel regional, existen una "diversidad de visiones" sobre si deben o no establecerse relaciones diplomáticas con el Gobierno de Maduro; pero argumentó que la mayoría de la comunidad internacional está a favor de un diálogo que desemboque en una "solución pacífica para la crisis política y humanitaria del país".



Al respecto, destacó la importancia de que se celebren "elecciones libres y justas" en Venezuela. Tras llegar a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden decidió mantener el reconocimiento a Guaidó como presidente interino que expresó en 2019 su predecesor, Donald Trump; pero durante estos meses no ha convertido a Venezuela en una prioridad de su política exterior. Al contrario, Biden se ha concentrado en China, al que ve como su gran competidor por la hegemonía mundial.

Los enviados a la posesión

A la posesión presidencial de Petro, el mandatario estadounidense, Joe Biden, ha enviado una delegación que estará integrada, entre otros, por la administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power, y el asesor para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.



Biden llamó por teléfono a Petro después de que ganara las elecciones presidenciales de Colombia en junio y reafirmó su deseo de colaborar en asuntos como cambio climático, salud pública y la implementación de los acuerdos de paz de 2016.

REDACCIÓN POLÍTICA CON INFORMACIÓN DE LA AGENCIA EFE*