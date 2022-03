El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que su gobierno declarará a Colombia como país aliado estratégico no miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).



Así lo anunció el mandatario estadounidense durante el encuentro que tuvo con el mandatario Iván Duque , en la Casa Blanca. “Esto es el reconocimiento de la estrecha relación que existe entre nuestros países”, aseguró.



“Hoy me enorgullece anunciar que vamos a declarar a Colombia como uno de los principales aliados no miembros de la OTAN”, manifestó Biden durante la reunión que mantuvo este jueves con Duque.



Por su parte, Iván Duque destacó el anuncio de su homólogo de EE. UU. y recordó que pronto los dos países cumplirán 200 años de relaciones diplomáticas.



“Apreciamos sobremanera que usted haya tomado la decisión de designar a Colombia como uno de los principales aliados no miembros de la OTAN, porque eso es un reconocimiento de los valores y principios que nosotros compartimos”, dijo.



Nos enorgullece conmemorar 200 años de relaciones bilaterales que hoy, gracias a la designación de Colombia como Aliado Principal No-OTAN, llegan a su más alto nivel. Agradecemos al Presidente @POTUS, @JoeBiden, su administración y su país, por el valioso respaldo. pic.twitter.com/nZasVEjNK8 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 10, 2022

Y añadió: “Nos sentimos orgullosos de tener 200 años de relación bilateral y hoy gracias a su decisión de declarar a Colombia como un socio estratégico (…) está llevando nuestra relación bilateral a su nivel más alto”-



Biden señaló que los dos países trabajan para “hacerles frente a todos los retos que enfrentamos como hemisferio”, añadiendo que "somos muy afortunados de estar aquí reunidos hablando de diferentes temas”.



Agregó que su país seguirá “apoyando todos los esfuerzos por lograr la paz duradera en Colombia y asegurar un futuro próspero para todos los colombianos (...) tenemos una historia compartida y también deseamos un futuro donde nuestras naciones crezcan unidas”, puntualizó.



Colombia es el único país de Latinoamérica socio global de la OTAN, conocida también como Alianza Atlántica. Además, ya son 18 los países que están en esta condición.



¿Qué significa ser aliado estratégico no miembro de la OTAN?

Muestra, de acuerdo con lo que dijo el ministro de defensa, Diego Molano, a EL TIEMPO que estamos en el máximo nivel en lo que tiene que ver con la relaciones militares y diplomáticas entre ambos países.



Según él, significa que eventualmente Colombia va a poder acceder al préstamo de material militar. Paralelo a esto, va a tener acceso al desarrollo de programas militares conjuntos. Igualmente va a tener acceso preferencial a los excedentes de defensa.



De la misma manera, a partir de esto el gobierno colombiano va a tener la posibilidad de acceder a recursos de financiación para el sector defensa.



Para el ministro Molano, el anuncio hecho por el presidente Biden indica que “estamos en el punto más alto de la cooperación y diplomática”.



