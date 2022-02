Estado Unidos advirtió a Colombia de posibles ataques cibernéticos en las próximas elecciones y le anunció su ayuda a gobierno del presidente Iván Duque para evitar que en las elecciones “no se involucren actores externos” ni “fuerzas externas malignas” que “intervengan en esta elección”.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, en entrevista con Blu Radio, reveló detalles de los encuentros que la alta funcionaria tuvo en las últimas horas con distintas autoridades en Bogotá.



“Entre los temas de los que hablamos estaba la importancia de unas elecciones libres y justas, que son los colombianos quienes toman sus propias decisiones sobre su futuro y que no deben involucrarse actores externos”, dijo en la entrevista Nuland.



Además, aseguró, que Estados Unidos brindará todo su apoyo para que las elecciones en Colombia sean limpias y sin injerencia extranjera.



“Estamos trabajando arduamente en todos de las cosas que podrían permitir que fuerzas externas malignas intervengan en esta elección, ya sea enviando dinero, ya sea a través de la desinformación, ya sea a través de ataques cibernéticos a los sistemas estatales, y la importancia de que el gobierno haga todo lo posible para fortalecerse y fortalecer el sistema en contra de ese tipo de actividad maligna y exponerlo siempre que pueda siempre que lo encuentre porque esta debe ser una elección de colombianos para colombianos sin interferencia externa”, le dijo ella a la emisora.



“Al final de este día tan largo y productivo en Colombia, tuvimos consultas muy intensas e importantes hoy, como sabes, estamos celebrando el 200 aniversario de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, y tuvimos hoy nuestro diálogo de seguridad de alto nivel que no habíamos tenido durante algún tiempo, y nos enfocamos en todos los temas importantes que enfrenta Colombia y que enfrenta la relación entre Estados Unidos y Colombia", dijo.



"Comenzando de manera más importante con nuestra defensa de la democracia y el papel fuerte que Colombia juega en esta región como defensora de la democracia y la importancia que le damos a todo lo que haces en el frente de seguridad, en el frente migratorio, en el frente covid, en el frente ambiental, entonces todos esos temas los trabajamos hoy. así como reconstruir mejor y fortalecer económicamente la pandemia”, detalló.



En la entrevista se le preguntó a Nuland habló sobre la posible influencia de Rusia, de Venezuela o de otros países en las elecciones en Colombia. Esta fue su respuesta:



“Bueno, nuevamente, todos esos actores tienen experiencia en interferir en la política de otros países, como saben, fuimos víctimas de la interferencia electoral rusa en 2016 y luego lo intentaron nuevamente en 2020, por lo que hemos aprendido bastante sobre esto tanto en la seguridad cibernética y en el lado de la desinformación y estamos tratando de compartir ese conocimiento con Colombia, pero también para asegurarnos de que no puedan tener éxito aquí y que no puedan tener éxito en otras partes del hemisferio donde pueden estar tratando de influir en la política y socavan la democracia y socavan la soberanía de los colombianos”.



Sobre la preocupación de Estados Unidos por la influencia creciente de Rusia en la región, particularmente en Venezuela con la asistencia militar al régimen de Nicolás Maduro, Nuland fue enfática.



"Nos preocupa que los rusos parecen estar cada vez más activos en estas regiones fronterizas y estas son las mismas regiones fronterizas donde estamos viendo actores violentos, estamos viendo tráfico de drogas, estamos viendo criminalidad, estamos viendo lavado de dinero este tipo de cosas Entonces, ¿qué está haciendo exactamente Rusia allí y, lo que es más importante, qué puede hacer Estados Unidos junto con Colombia para endurecer esas fronteras y garantizar que cualquier actividad negativa permanezca del lado venezolano, recalcó Nuland.



En la entrevista, la subsecretaria indicó si el Departamento de Estado realmente considera una posibilidad real, que en caso de que estalle un conflicto bélico entre Ucrania con Rusia, ese país podría ampliar su presencia armada en los países que son aliados de ellos en la región.



Nuland también habló de lo que pasa hoy en Ucrania y sobre las declaraciones del presidente Vladimir Putin luego de reunirse con el presidente de Francia Manuel Macron, donde mencionó que “la posible entrada de Ucrania a la OTAN sería considerada como una declaratoria de guerra por parte de Rusia esa entrada de Ucrania a la OTAN”, la funcionaría habló de qué tan factible sería eso a corto plazo.



Para terminar la Subsecretaria Nuland conversó con Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de BLU Radio, sobre al apoyo del Departamento de Estado a la Policía Nacional para la transformación de la institución. Son 8 millones de dólares para impulsar la capacitación en derechos humanos.



“Es absolutamente esencial que cualquier fuerza policial cuente con la confianza de las personas a las que sirve y que se asegure de que está libre de corrupción y de que hace su trabajo de manera respetuosa frente los derechos humanos. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecer estos 8 millones de dólares adicionales en apoyo a la Policía Nacional para apoyar la nueva programación que el general Vargas está encabezando para fortalecer la capacitación en derechos humanos en la Policía colombiana y como nos lo describió entre lo que va a hacer es ordenar la capacitación en derechos humanos en todos los niveles de la Policía.”, finalizó Nuland.



POLÍTICA