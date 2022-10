El gobierno del presidente Gustavo Petro nombró este martes a los nuevos agentes que representarán a Colombia en el caso del litigio iniciado por Nicaragua contra Colombia en 2013, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



El nuevo agente es el abogado Eduardo Valencia Ospina, doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana y con una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard.



Tiene 16 años de experiencia como secretario de la Corte Internacional de Justicia y 21 como asesor y abogado de Colombia en litigios de diferentes temas.



(En contexto: Los líos de Colombia para enfrentar la última demanda de Nicaragua).

Y como coagente fue designada Carolina Olarte Bácares, quien es la embajadora de Colombia ante los Países Bajos.



Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de París, maestría en Derecho Internacional de la Universidad Robert Shumman de Estrasburgo y es abogada de la Universidad Javeriana.



Además, entre los coagentes está una integrante de la comunidad raizal. Se trata de Elizabeth Taylor Jay, bióloga y física con maestría en Protección del Medio Ambiente de la Universidad de Bangor, en Reino Unido. Además, fue embajadora de Colombia en Kenia.

Contar con alguien de la comunidad raizal era un tema prioritario para el presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que la defensa planeada desde la escuela de abogados ligados al poder en Bogotá “fracasó estúpidamente”.



(Le podría interesar: ‘Paz total’: sin servicio social y con diálogos con ‘desertores’ se aprobó ley).



“Eso hay que dialogarlo ahora. En la orden del tribunal de La Haya, por la estupidez de la defensa bogotana que desconoció ese tema, que no fue capaz de poner un abogado raizal, porque acostumbrados a que los grandes contratos tenían que ser bogotanos (...), nos llevó a la última derrota en términos de la pérdida de soberanía”, afirmó el jefe de Estado en septiembre.



Y es ahí donde, según el Gobierno, se viene una diferencia como la manera en la que se manejó el litigio en el pasado, pues hay alguien de las entrañas de la comunidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y conoce las necesidades de ese territorio.



De hecho, Taylor Jay fue gerente de la Fundación Coralina y gerente de la Reserva de la Biósfera Seaflower.



(Lea también: Revive el indulto a los manifestantes: el proyecto ya fue radicado).



De otro lado, el asesor asignado es Gabriel Cifuentes Ghidini, doctor en Derecho de la Universidad de los Andes y con una maestría en Derecho Internacional Público de la University College London.



El abogado Andrés Villegas es el coordinador especial y los representantes de Colombia continuarán siendo los mismos que venían ejerciendo esa labor.



Pero no todas son caras nuevas.

¿Qué está en disputa?



El 5 de diciembre Colombia y Nicaragua se verán las caras una vez más en medio de las audiencias orales por un nuevo litigio que inició el país centroamericano contra nuestra nación.



Esto porque hay inquietudes por la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. En otras palabras, ese país pretende tener una mayor plataforma continental.



“Colombia ha esgrimido ante la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y, como tal, al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua”, ha explicado la Cancillería.



POLÍTICA

@PolíticaET