Editoriales independientes piden ayuda al Ministerio de Cultura

Las editoriales independientes, escritores, poetas, historiadores, investigadores, entre otros integrantes de la industria cultural se unieron para hacer un llamado urgente al Gobierno debido a la crítica situación que atraviesa el sector a causa de la crisis sanitaria.

De la misma manera, agregaron que las editoriales independientes colombianas han estado históricamente desprotegidas por la “ausencia de políticas públicas que de manera efectiva promuevan y protejan la industria editorial independiente”.



Consideran que es necesario desarrollar acciones que promuevan la salvaguarda, existencia, protección y desarrollo del sector. Por lo cual pidieron que el Gobierno destine una parte de los recursos para que se implemente un programa de compras públicas de libros producidos por editoriales colombianas.



Por ello, sugieren “determinar como criterio de compra una cuota diferencial, en la que se establezca adquirir a las editoriales colombianas con denominación de origen el 70 por ciento del total de la partida presupuestal, y un 30 por ciento destinado a las empresas multinacionales que operan en Colombia utilizando el ISBN asignado a nuestro país”

Finalmente, en la carta se lee:



Ante la imposibilidad de recurrir a mecanismos de créditos bancarios para sobreaguar en esta crisis, entre otras razones, porque no tendríamos ingresos con qué responder a ellos y porque para la banca la producción editorial no es rentable y no ofrece garantías, es apenas comprensible que los libros que se encuentran guardados en nuestras bodegas se conviertan en recursos patrimoniales de disponibilidad inmediata que nos permitan preservar la bibliodiversidad y la permanencia de la renovada oferta cultural representada en nuestra producción.



A manera de reflexión, debemos señalar que la mayoría de los países del mundo poseen políticas públicas de protección a las industrias culturales de sus territorios, y en este sentido, las editoriales multinacionales que tienen oficinas en Colombia, seguramente recibirán ayudas por parte de sus países de origen, convirtiendo en una paradoja el que los colombianos resultemos subvencionando las operaciones de las editoriales foráneas.



Las ventas que dejen de hacer en Colombia no tienen mayor incidencia en los presupuestos de los grupos multinacionales, mientras que a la industria editorial independiente colombiana la acercaría al panorama de la no sobrevivencia.



Para terminar, insistimos en que el Gobierno reconozca la cultura como un baluarte estratégico de la democracia, y dentro de esta, la producción editorial independiente colombiana y la cadena del libro en su conjunto, dado que representan sectores generadores y protectores del patrimonio cultural del país.



De manera cordial quedamos atentos a su positiva y pronta respuesta.

