Edilberto Molina Hernández nació el 15 de octubre de 1980 en Puerto Rico, Caquetá, y quisiera morirse de viejo, rodeado de nietos y sentado frente a las aguas mansas del río Caguán, en Cartagena del Chairá, donde es el alcalde.



Es una lejana ilusión. Por ahora tiene otras urgencias: evitar que Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, jefe de la disidencia autodenominada Estado Mayor Central de las Farc-EP, lo maté a él, a su esposa o sus dos hijos menores de edad. “Le pido al presidente Petro que no permita que nos pase algo”, dice. “No permita que nos asesinen, como les ha pasado a muchas personas en la zona”.

Alias Iván Mordisco, armado. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

Cuenta su historia con una mezcla de miedo y valentía. Lo hace desde Florencia, la capital del departamento, a donde tuvo que huir con su familia cuando sintió que los miembros de las disidencias le respiraba en la nuca.



Atrás quedó este municipio de 12.826 kilómetros cuadrados, donde hoy las disidencias mantienen una ofensiva, incluso en el casco urbano. La exhibición de fuerza se acentuó al empezar los contactos para iniciar diálogos de paz con el alto comisionado, Danilo Rueda.

Ahora patrullan armados a la luz del día entre las calles polvorientas de la periferia y en las arborizadas y asfaltadas del centro. La mayoría de sus 33.391 habitantes sabía que ellos eran la autoridad en las zonas rurales y que se movían como pez en el agua en la clandestinidad por entre los numerosos ríos y quebradas de su valiosa riqueza hidrográfica, una red de comunicación sin igual en la región.



Molina, que llegó al poder en las elecciones del 27 de octubre de 2019 con 3.464 votos por ‘El cambio es ahora’, una coalición del Partido Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical, siempre ha sabido del poder intimidatorio de los violentos.

Edilberto Molina Hernández, alcalde de Cartagena del Chairá. Foto: Archivo particular

La cita con la muerte

En la campaña se negó a ir a los citatorios que le enviaban para que fuera a sus campamentos. “No hubiera regresado. Decían que yo era paramilitar y ya la sentencia estaba dictada”. Desde entonces, las amenazas son el pan de cada día. En estas circunstancias venció en las urnas a sus cuatro contrincantes.



Cuando tenía cinco años, su padre, Euliser Molina, fue llevado por un grupo armado que lo mató de varios tiros y dejó su cuerpo en Remolinos del Caguán. Él no quiere repetir esa tragedia. Sabe el peso de ser huérfano. “Tengo un niño de 10 años que ya escucha noticias. Para mí, como padre, es muy duro cuando mi hijo antes de irse para el colegio me abraza y me dice: ‘Papá, yo no quiero que a usted lo maten’ ”.

“A uno, como ser humano, esto lo quiebra, lo derrumba”, dice. Es en esos momentos cuando siente que pierde la pelea, que no vale la pena seguir arriesgándose “por un Estado que no da las garantías de protección” a quienes fueron electos en democracia mientras que a los autores de su drama se les rinde pleitesía.

‘Mordisco’, quien asumió el mando tras la muerte de ‘Gentil Duarte’, llegó entre una algarabía, con música y el bochorno de mediados de abril, estrenando uniforme, un fusil de asalto TAR - 21 de fabricación israelí, que dispara 900 cartuchos por minuto y en una camioneta Jeep Wrangler Unlimited Sahara de 344 millones de pesos.

Iván Mordisco luce un fusil de guerra poderoso. Foto: Capturas de video

Disidencias de Iván Mordisco en los Llanos del Yarí. Foto: AFP

Para muchos, fue una especie de déjà vu. Eran como esas imágenes de los tiempos del Caguán, cuando el secretariado de las Farc –‘Manuel Marulanda’, ‘Alfonso Cano’, ‘Mono Jojoy’, entre otros– mostraban su soberbia en las conversaciones del presidente Pastrana.



Con la elección de Uribe, los guerrilleros se internaron en la selva. Fueron tiempos en los que recibieron implacables golpes. Su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se precia de haber sido quien le causara las bajas más importantes. Tras los acuerdos de Paz firmados en La Habana (Cuba), el alcalde Molina vivió sus años más felices y fructíferos.



Estudió y se especializó en Paz y Desarrollo Territorial y como todos, salió sin miedo. Las Farc habían dejado las armas y los pobladores sintieron que eran libres y que su tierra ya no tenía fronteras invisibles. Entonces se internaron por la selva milenaria, sus llanuras, por los humedales de aguas frescas, bañados en una vegetación de junquillos y espartos; disfrutaron de la laguna del Chairá y respiraron la fragancia incomparable de sus orquídeas. “Era el paraíso”, dice. “Chairá, en lengua huitoto, significa cueva de tigres y hasta su corazón fuimos”.

Adiós al paraíso



La dicha duró poco. Al hacer un balance del proceso de paz cree que “tuvo cosas buenas, pero otras, no tanto”. Para él, el Estado debió haber tomado posesión inmediata de los territorios en donde hasta ese momento reinaban las Farc. Al no hacerlo y en el caso de Cartagena del Chairá, que es un punto estratégico para el tráfico de drogas ilícitas que se transportan a Brasil, los disidentes iniciaron un crecimiento sin freno.



Luego, empezaron los abusos. “La extorsión y las amenazas son para todos”, cuenta. “Para el vendedor de arepas o el de empanadas, cualquiera con un negocito debe pagar; los campesinos, por cabeza de ganado, litro de leche, arroba de queso; los transportadores, por el material que lleven”.



Y, por supuesto, a las grandes empresas se les castiga por no pagar la extorsión. Así fue como este 3 de mayo desactivaron 21 antenas de la infraestructura de las telecomunicaciones. Por varios días, el municipio quedó completamente aislado del resto del país, sin internet ni telefonía. El alcalde protestó y los disidentes le recordaron con mensajes anónimos que era objetivo militar.

Mientras que él, junto con su esposa y sus dos hijos tuvieron que ir presurosos, ‘Iván Mordisco’ ha ido, paso a paso, ampliando sus dominios. El pasado 4 de mayo, muchas casas amanecieron con stickers y, en las calles, vallas con imágenes del frente Rodrigo Cadete, en el que piden sumarse a su organización. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer las vallas, llevarlas, ponerlas? “Eso no se hace de la noche a la mañana”, afirma.



Todo sin que los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía reaccionen a pesar de que hay dos batallones —uno de la Armada y otro del Ejército— y una estación de policía. Él no los culpa. Al contrario, los comprende porque dice que el alto al fuego anunciado por el Gobierno Nacional para la negociación creó confusión. En su entender, ellos creen que no pueden actuar porque serían señalados de violar los acuerdos.

Reuniones de la Fuerza Pública. Foto: Cortesía

“Pareciera que los únicos que cumplen el cese del fuego son el Gobierno y la Fuerza Pública. A nosotros, los mandatarios, nos llegan todas las quejas: ‘Alcalde, nos están extorsionando’. Convocamos un consejo de seguridad y la Fuerza Pública responde que no pueden lanzar operaciones. Estamos a merced de estos grupos al margen de la ley”, relata.



Estas preocupaciones se las ha transmitido en varias ocasiones al comisionado de Paz, Rueda; y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, el jueves pasado. Según su relato, clamó no solo por su situación personal sino porque considera que entregarle en bandeja de plata Cartagena del Chairá a ‘Iván Mordisco’ tendría repercusiones en el resto del país.

Alimentos en la mesa

Aunque en el mapa parece un problema de la Colombia profunda, el alcalde dice que es posible que alguien que en Bogotá, Cali o Medellín se esté tomando un vaso de leche o comiendo un pedazo de carne no sabe que son alimentos que pueden venir de allí.



“Tenemos un inventario de más de 600.000 cabezas de ganado, a diario salen 40 camiones con novillos para el resto de país y los derivados de esta industria: cada día, 500.000 litros de leche, cada mes 500 toneladas de queso. Todo va para la mesa de los colombianos”.



El río Caguán en su paso por Cartagena del Chairá, municipio del departamento del Caquetá. Foto: Cortesía

A su cargo le sumó otra responsabilidad: es el presidente de la Asociación de Municipios del Caquetá (Amdelca), que agrupa a los 16 mandatarios locales del departamento. Por eso, argumenta que habla a nombre de una región que quiere dejar atrás la violencia y le apuesta al trabajo decente.



Por ahora, lo hace desde un exilio tan cercano como distante. Entre Florencia y Cartagena del Chairá hay 130 kilómetros que se hacen en menos de tres horas. Es una ruta de relieve llano y ondulado, con curvas de vegetación exuberante y olor a campo puro. Molina, sin embargo, no puede hacerla.



A su pueblo va cada 15 días en los helicópteros del Ejército Nacional, bien artillados, y que abastecen las unidades allí acantonadas. Quisiera irse por tierra, pero sabe que allí están quienes lo persiguen por denunciar sus abusos. ¿Qué le dijo el ministro Velásquez ante esta situación? “Que iban a analizar”, responde. “Nada concreto”, sigue.



Molina está en la plenitud de su vida y le pide al presidente Petro que no lo deje solo. Cuenta que reza para que se logre la paz total. Le exige a ‘Iván Mordisco’ que deje la violencia y acepte la generosidad de los colombianos. Ese es su sueño más inmediato. A largo plazo se imagina siendo abuelo, sentado y feliz frente al Caguán, un río que con su paso manso se dirige a la profundidad de la selva donde las cuevas de los tigres.



Armando Neira

EDITOR POLÍTICA EL TIEMPO