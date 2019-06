Excomisionado Jaramillo critica a Duque y al CD por manejo de la paz

El Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo, lanzó este jueves fuertes críticas al manejo que el gobierno del presidente Iván Duque y su partido -el Centro Democrático- le están dando al desarrollo de los acuerdos de paz con las Farc.

En diálogo con Christiane Amanpour, periodista estrella de la cadena CNN, el hoy excomisionado dijo: “El Gobierno tiende a decir, cuando se está dirigiendo a la comunidad internacional, que implementará el acuerdo, pero cuando usted mira realmente lo que está pasando, eso no es lo que está sucediendo".



“Ninguna guerrilla negocia solamente para desarmarse, sino por algo más” dijo Jaramillo y reclamó por el incumplimiento con lo pactado con las Farc.



El excomisionado explicó que acordaron establecer un fondo con tres millones de hectáreas para distribuirlas entre los campesinos, lo cual, según él, no está pasando. Lo acordado dijo es formalizar siete millones de hectárea en un país donde el 55 por ciento de las tierras en el campo no tienen títulos.



Igualmente, recalcó que el acuerdo no solo era con las Farc, sino con una agenda de país que desestimulara la violencia y resaltó que la transición de los exguerrilleros a la política está funcionando bien.



Durante la conversación, Amanpour se refirió a una entrevista que le hizo al presidente Iván Duque en octubre de 2018 y en la cual el mandatario aseguró que su gobierno apoyaría a los excombatientes acogidos a la legalidad.



Para Sergio Jaramillo una de las cosas que ha hecho fallar la implementación del acuerdo de paz es la diferencia entre lo que dice Duque y lo que hace su partido, el Centro Democrático, CD, que lidera el expresidente Álvaro Uribe.



Jaramillo describió al CD como un partido minoritario, sin mayoría en el Congreso y construido con posiciones radicales y que solo jala para su propia dirección, dándole "inestabilidad al proceso de paz".



El excomisionado criticó la decisión de Duque de objetar algunos puntos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, avalada por la Corte Constitucional y el Congreso.



Calificó de 'terrible' la posibilidad de que el acuerdo de paz fracase y dijo que con la crisis de Venezuela la estabilidad de Colombia debería ser una de las prioridades del gobierno estadounidense.



Amanpour también interrogó a Jaramillo sobre el fracaso del gobierno Santos con el plebiscito de la paz en el 2016, el cual ganó el 'No' por un margen mínimo y reconoció que: "evidentemente no se hizo un buen trabajo preparando a los colombianos para lo que esto significaba".



Jaramillo explicó que cuando el plebiscito se perdió, los oponentes insistían en querer modificarlo. Por ello - recordó- se sentaron durante un mes, incluyendo una semana en el Ministerio del Interior, trabajando en un documento de 60 puntos que querían cambiar. Finalmente se renegociaron 58 de los 60 puntos con las Farc después de perder.



El actual embajador de Colombia ante Bruselas concluyó que se trató de un momento difícil, pues el acuerdo renegociado no fue “suficientemente bueno para los opositores”, porque “el expresidente Uribe ya había construido una base política con esos resultados”.

ELTIEMPO.COM