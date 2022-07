Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, lanzó en la mañana de este martes la más dura advertencia desde que ganó las elecciones el pasado 19 de junio: "No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias", dijo en su cuenta de Twitter.



"El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo", agregó en un mensaje directo sobre la junta de Ecopetrol.



El mensaje de Petro es una respuesta al informe periodístico que da nombres de los integrantes de la compañía más importante del país.



En el artículo, del diario La República, dice que los cambios durante este lapso solo podrán hacerse mediante una nueva reforma de estatutos.



Y cuenta que la junta directiva de la organización está liderada por Luis Guillermo Echeverri y conformada por Cecilia María Vélez White; Germán Eduardo Quintero Rojas; Hernando Ramírez Plazas; Carlos Gustavo Cano Sanz; Sergio Restrepo Isaza; Luis Santiago Perdomo Maldonado; y Esteban Piedrahita Uribe.



Anteriormente, Juan Posada hacía parte de la Junta de la petrolera, pero fue seleccionado para la presidencia de ISA.



Aunque Petro en particular no rechaza a ninguno de los nombres, dice "el propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo".



Una afirmación que, se entiende, significa que el Gobierno Nacional que el presidirá entre los años 2022 y 2026 quiere contar con delegados suyos en la empresa.



Petro ha dicho que buscará el paso de las energías limpias en Colombia. En entrevista con EL TIEMPO, durante la campaña Petro dijo: "La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista".



¿Usted sí dimensiona el impacto que tendrá semejante decisión?, se le dijo. "Sí. Habrá una transición tranquila, pero segura y seria. Será mi mensaje claro para todos los actores de la sociedad y de la economía de que iniciamos otro tipo de economía", respondió.



"La prioridad en una transición a energías limpias. Eso será fundamental en mi gobierno. Tenemos unas condiciones magníficas porque, por ejemplo, La Guajira es la mayor área continental del mundo con permanencia y rapidez de vientos. Los cálculos dicen que con el viento guajiro se podrían generar 35 gigas. Es decir, el doble de toda la energía que consumimos en el país. La Guajira y el César son las regiones de Colombia que más radiación solar reciben en el año, hay que aprovechar eso incluso para exportarla", agregó en ese instante.



Y explicó: "Ecopetrol se tiene que transformar también. No es un anuncio mío, es del mundo. No soy yo el que digo que el petróleo y el carbón lleguen a su final, es el mundo. Eso tiene unas fechas, unos cronogramas, unas intensidades, que en el caso del carbón son más rápidos que en el del petróleo. No es una decisión de política interna, es mundial. Si no hay quien compre el carbón ni el petróleo colombiano, entonces hay que reaccionar es ya. Una empresa como Ecopetrol tiene todas las posibilidades de una reconversión y es precisamente hacia la energía solar y eólica".



Y ya como presidente electo, Petro le dijo a la revista Cambio: "Eso es una transición, digamos, es gradual. La palabra transición implica gradualidad. Se quiso mostrar que eso era para el 8 de agosto. No es. Y tuve votaciones en contra derivadas de esa creencia. No es que no vayamos a explorar porque hay como 180 contratos vigentes. Lo que yo he dicho es que no va a haber nuevos contratos de exploración. ¿Qué incidencia tiene eso en el corto plazo? Que hay que hacer un manejo de las reservas petroleras probadas que tenemos. Hay fechas diferentes. Las fechas dependen de la cantidad de petróleo que exportemos. Si exportamos mucho petróleo, las reservas no aguantan. Si exportamos menos petróleo, las reservas se prolongan y eso mide el tiempo. La transición es como la palanca de control".

