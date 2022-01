El tiempo empieza a correr en contra de varias de las políticas públicas que tiene en mente el presidente Iván Duque. En efecto, en menos de siete meses termina su gobierno, un escenario que dificulta acciones trascendentales como la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, una de las banderas que él prometió desde los tiempos en que era apenas un candidato para llegar a la Casa de Nariño.



(En contexto: Glifosato: Corte tumba plan de manejo ambiental y ordena consulta previa)

¿Por qué? La Corte reafirmó la necesidad de consultar previamente a las comunidades afectadas para lo cual da un plazo de un año, es decir que en caso de llegarse a un acuerdo con los pobladores de las humildes regiones en donde abundan los cultivos sería una tarea que le correspondería al próximo jefe del Estado.



“Es un fracaso”, dice Jairo Libreros, experto en temas de seguridad. “En seis meses largos que le resta de Gobierno no alcanza a realizar las consultas previas”, aseguró el también catedrático de la universidad Externado de Colombia.



(Siga leyendo: Duque reacciona a fallo de la Corte sobre aspersión con glifosato)



En las últimas horas, la Corte Constitucional tumbó el nuevo intento del Gobierno de reiniciar la aspersión aérea de cultivos ilícitos con este herbicida, una práctica prohibida desde 2015.



“Se trata de una decisión acertada de parte de la Corte Constitucional. La historia ha demostrado que las fumigaciones no han dado resultados positivos”, dice Óscar Palma, profesor de la Universidad del Rosario y experto en política antidrogas. “En un corto plazo muestra unas cifras altas, pero a largo plazo queda en evidencia que el resultado no es el deseado por, entre otras cosas, los desplazamientos de los cultivos".



(Vea también: Presidente Duque sobre Andrés Mayorquín: 'Nos defraudó a todos')



En su primera reacción, Duque mostró su desazón. “No conocemos bien el fallo, tenemos que analizarlo primero, pero lo respetamos y lo acatamos”, dijo y a reglón seguido añadió: “No podemos limitar las herramientas que el país requiere para enfrentar esta situación”.



Narcotráfico, combustible de la violencia en Colombia



Para Duque, la gasolina que prende el motor de la violencia en Colombia es el narcotráfico. De ahí, que él lo haya enfrentado “con todas las herramientas posibles: destrucción de laboratorios, desarrollo alternativo y sustitución, pero también implica tener las herramientas de aspersión con precisión donde corresponde”, como el mismo enumeró.



(En otras noticias: 'Era muy importante que Colombia tuviera una candidata mujer fuerte')



Duque se queda así sin un arma que él considera eficaz y a la que le ha dedicado ingentes esfuerzos en conjunto con los que han sido sus tres ministros de Defensa: Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo y Diego Molano.



Duque dice que durante su gobierno “nos hemos venido acoplándonos a las directrices de la Corte Constitucional, y de hecho los procesos de licenciamiento se estaban trabajando de conformidad con los protocolos que fueron señalados por la Corte”.



Por su parte, en la otra orilla, los líderes de las comunidades en donde se tenía en mente usar el glifosato muestran su alborozo porque consideran que el químico causa efectos negativos contra la salud y el medio ambiente.



(Le recomendamos: ¿Hacia dónde irá el voto cristiano en elecciones?)



“En efecto”, dice un texto de una alianza entre Razón Pública y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), firmado por Paula Aguirre y Adriana Muro, “el glifosato es perjudicial para la salud humana”.



Tanto así, recuerda el documento, que en 2015 fue catalogado como una sustancia probablemente cancerígena por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), que hace parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El glifosato tiene un impacto en la salud



Además, un estudio reciente del Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle y el Centro de Derechos Reproductivos ha puesto en evidencia que el glifosato tiene un impacto en la salud reproductiva. “Los efectos del glifosato han estado involucrados en abortos involuntarios, efectos perinatales y transgeneracionales”.



(De interés: Enrique Peñalosa recibe hoy el aval del partido de La U)



“A lo anterior se suma que el glifosato puede causar enfermedades y la muerte de animales polinizadores como las abejas. Estos animales son esenciales para la nutrición y seguridad alimentaria de los seres humanos, además de que aseguran la biodiversidad de los ecosistemas”, dice el documento respecto a las consecuencias en el medio ambiente.



Estos han sido algunos de los argumentos a los que apelaron los contradictores políticos de Duque como, por ejemplo, el ahora aspirante presidencial Juan Fernando Cristo. “Desde el día uno, Duque ha querido fumigar con glifosato sin importarle los riesgos para la salud y los recursos naturales. Hoy la Corte Constitucional le vuelve a decir que no". ¿Qué puede hacer Duque? "Lo que se necesita es fortalecer el programa de sustitución voluntaria de los cultivos de coca”, dice Cristo.



Al miembro de la Coalición Centro Esperanza se han sumado otras voces que han sido defensores del Acuerdo de Paz porque la aspersión con glifosato va en contra del principio de sustitución voluntaria de cultivos ilegales escritos en la negociación entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC en 2016.



(Además: Barguil y Gutiérrez piden de nuevo que Zuluaga esté en Equipo por Colombia)



¿Tiene Duque la capacidad política para revertir esta situación? Es difícil porque en el plano internacional ahora el liderazgo global lo ejerce el presidente Joe Biden quien tiene un enfoque distinto a su antecesor Donald Trump.



La exigencia de Trump era de tal dimensión que en un momento dado llegó al extremo de regañar en público al jefe del Estado Colombia a pesar de considerarlo un aliado.



“Duque es un buen tipo, pero están saliendo más drogas de Colombia ahora que antes. No ha hecho nada por nosotros”. Luego, lo acusó de ser un “incompetente” que poco hacia para combatir el aumento del negocio de la droga.



Duque, entonces, volcó sus esfuerzos en su lucha contra los cultivos ilícitos y estaba a la espera de la decisión de la Corte que ahora le llega justo cuando tiene el tiempo en contra.



POLÍTICA