El presidente Iván Duque, al participar en la mañana de este miércoles en la ceremonia de ascensos de generales de la Policía, respondió, sin mencionarlo, a las críticas hechas por el aspirante presidencial Gustavo Petro tras la publicación del informe de la ONU con el argumento de que quienes "militaron en el terrorismo" no pueden darle lecciones.



(Le puede interesar: Vice: ‘Gobierno tiene cero tolerancia con la violencia’)



El jefe de Estado comenzó señalando que nadie puede pretender usurpar las funciones de los órganos legítimos del Estado y "mucho menos se puede pretender hacer politiquería con el nombre de las instituciones que le sirven al país".

Duque respondió de esta manera a Petro quien también se mostró muy duro con el presidente a propósito del informe de la ONU.



"Esta masacre hecha desde el gobierno es solo comparable a las más grandes masacres cometidas por el paramilitarismo en la década de los noventa", dijo el dirigente de la Colombia Humana.



"Un gobierno indolente ante los reclamos de su pueblo y una teoría de seguridad del enemigo interno que convierte al Estado en asesino", aseguró el líder de la izquierda que hoy tiene la mayor intención de votos en las encuestas.



(Puede leer: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández lideran nueva encuesta)



"Construir aspiraciones políticas por cuenta de lacerar las instituciones es un acto de vileza, es un acto de villanía y esa demás una actitud contraria al deber de estar guiado por la verdad y por los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley", dijo el mandatario.



El jefe de Estado dijo que no se puede estar al lado de la Policía para la foto y para cobrar victorias, pero después, a la más mínima estancia de oportunismo, lacerlarla, insultarla.



En su discurso, el mandatario dijo que las instituciones "no pueden ser manoseadas con ataques electoreros" y mucho menos por quienes han sido beneficiarios de la impunidad.



“Quienes militaron en el terrorismo, quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo no pueden venir a hablar de honor frente a quienes han obrado siempre lado de la legalidad", dijo Duque en clara alusión a la toma del M-19 (grupo guerrillero en el que estuvo Petro) al Palacio de la Justicia.



Pero no fue lo único. El presidente dijo que él es un demócrata, que nunca ha tenido un alias, que nunca ha empuñado un arma para justificar ninguna causa y que nunca lo hará.



"Uno de los grandes errores que se han cometido en Colombia históricamente ha sido el relativismo moral que se ha tenido con quienes han tratado de justificar asesinatos, secuestros, reclutamiento y minas antipersonales con ribetes y aromas políticos. Esas conductas son criminales ilegales", señaló Duque.



El mandatario dijo que no se puede pretender que quienes fueron beneficiarios de la impunidad y que "nunca respondieron por eso es crímenes" traten de sacar un dedo inquisidor cuando no se han surtido los debidos procesos , sobre todo frente a quienes los protegen y protegen a toda la ciudadanía.



(Le puede interesar: Hoy, en EL TIEMPO, el debate de Equipo por Colombia)