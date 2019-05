Acuerdo político de Duque sigue en construcción

La fase de exploración que el presidente Iván Duque inició ayer en búsqueda de un gran acuerdo político que le permita superar las dificultades surgidas con la extradición y otros temas relacionados con la justicia, sigue en construcción.

La primera jornada del proceso, vivida ayer, no dio signos de maduración. El llamado presidencial encontró eco en partidos afines, pero talanqueras en los independientes. No se puede decir todavía que haya alguna expectativa de consenso.



Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el Presidente convocó a las reuniones porque considera que se debe generar una unidad de criterios frente a tres asuntos específicos: la lucha que tiene el Estado contra el narcotráfico, la no impunidad y la necesidad de mantener la extradición como una herramienta en la lucha contra el narcotráfico.



La renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y la decisión de la JEP de no extraditar al ex-Farc Jesús Santrich, solicitado por Estados Unidos, prendieron las alarmas sobre cierta fragilidad institucional, tanto que el Gobierno consideró necesario buscar un acuerdo.



Pero ante las dificultades que ha tenido el Ejecutivo para obtener algunas mayorías en el Congreso que le permitan tramitar sin muchas dificultades sus proyectos, Duque acudió a los partidos que no están en la oposición. “La idea es recoger puntos de coincidencia para saber si se presenta un proyecto de acto legislativo o un paquete legislativo adicional que se pueda trabajar en conjunto”, dijo la ministra Gutiérrez.

Pero no se cerraron filas en torno a las propuestas.

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, afirmó que le dejó claro al Presidente “que tales diálogos solo podían hacerse con la participación de los grupos de oposición y que sería altamente conveniente saber si el Centro Democrático estaría interesado en participar”.



Gaviria agregó que le expresó que en cuanto a las decisiones en torno a Jesús Santrich deberían respetarse los fallos de los tribunales judiciales. Aseguró que no puede haber por ello lecturas de crisis institucional.

Nuestro compromiso con el Acuerdo de Paz es indeclinable y no haríamos nada que pueda afectar su integridad FACEBOOK

TWITTER

“Le dejé claro al Presidente que nuestro compromiso con el Acuerdo de Paz es indeclinable y que no haríamos nada que pueda afectar su integridad, lo mismo que consideramos que este tiene protección constitucional”, puntualizó Gaviria.



Aurelio Iragorri, director de ‘la U’, comentó que debe ser un acuerdo de paz política y debe haber respeto a las instituciones y a la independencia de los poderes. Además, que es necesaria la presencia de los demás sectores políticos, tal como lo pidió Gaviria. “Se debe convocar a una mesa a la que asistan todos los sectores políticos, incluida la oposición, en la que se definan unos puntos concretos, como es el caso de la extradición, sobre eso creo que se puede llegar a un consenso”, explicó Iragorri.



Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que a su partido, el mismo del presidente Duque, le parece “necesario e inmensamente útil para el país” el acuerdo que el presidente promueve para introducir una reforma esos textos de La Habana. “Apoyamos plenamente al Presidente en la búsqueda de ese acuerdo que él está trabajando con las diferentes bancadas del Congreso”.

Apoyamos plenamente al Presidente en la búsqueda de ese acuerdo que él está trabajando con las diferentes bancadas del Congreso FACEBOOK

TWITTER

Por su parte el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes Alzate, afirmó que el encuentro con Duque “fue un diálogo sobre fortalecimiento de las instituciones y, particularmente, sobre las objeciones a la JEP. El Presidente busca un consenso sobre ajustes a la justicia especial, a la extradición, darle claridad a las funciones de la Fiscalía en relación con el acuerdo de las Farc y de la reforma a la justicia”.



El último en reunirse con Duque fue Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, quien dijo que fue una reunión “útil y constructiva”.



Para la ministra Gutiérrez “en términos generales hay consenso en el sentido de que sí se requieren modificaciones (...) Y esperamos llegar un acuerdo con los partidos para impulsar las reformas”.



Algunos de los líderes que asistieron a la reunión con Duque observaron también las dificultades que se atraviesan en el proceso, como los tiempos. Apenas queda un mes de sesiones ordinarias del Congreso y se termina ya el primer año del gobierno Duque.



POLÍTICA