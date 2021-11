Duque y Biden coinciden en Glasgow, Escocia

El presidente de Colombia, Iván Duque, está en la mañana de este martes en el mismo escenario que su homólogo estadounidense Joe Biden. Los dos jefes de estado son protagonistas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26) en Glasgow (Escocia) y en el que participan otros mandatarios y líderes de todo el mundo.



Ambos mandatarios están en el evento Build Back Better World, en el que también está presente Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido.



Según informaciones, los dos mandatarios pueden coincidir en un almuerzo de trabajo con un equipo de la Comisión Europea.



Precisamente, en la jornada de este martes el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, destacó la gestión que ha realizado Duque para proteger la Amazonía colombiana y la importancia de proteger los bosques en el mundo, como lo han hecho otros países.



“El Presidente Duque ha tomado pasos importantes para salvaguardar la Amazonía colombiana y los líderes de la cuenca del Congo también están trabajando por proteger sus bosques”, resaltó Johnson en su intervención.



De acuerdo con el Primer Ministro, es importante detener la pérdida devastadora de todos los bosques y ecosistemas naturales para mantener la meta de reducir el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.



“La protección de bosques no solo es lo correcto para hacerle frente al cambio climático, sino para lograr un mejor futuro para todos”, puntualizó Johnson.



