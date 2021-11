Duque volvió al país con US $ 3.500 millones

De vuelta en casa. El presidente Iván Duque regresó al país tras un viaje de un poco más de una semana y que tuvo escalas en Glasgow, París, Dubái y Tel Aviv.



Prometedoras cifras económicas y una agenda marcada por la lucha global contra el cambio climático fueron los ejes claves de su paso por estos disímiles lugares.

“El balance total es de más de 3.500 millones de dólares entre inversiones, recursos de crédito y recursos concesionales para nuestro país”, dijo Duque al concluir su gira.



Además, agregó que dicha secuencia de encuentros y de visitas “deja posicionado a nuestro país internacionalmente y nos permite a nosotros seguir movilizando recursos para la reactivación económica”.

Primera parada

Sobre Glasgow, el mandatario destacó que se obtuvieron “más de 1.000 millones de dólares entre créditos, recursos de asistencia, recursos condicionales y de cooperación técnica para apoyar la agenda ambiental de Colombia para alcanzar la carbono neutralidad y para brindar soporte y apoyo a las áreas protegidas y a la transición energética”.



Mientras tanto, reseñó que en Francia se cerraron negocios por más de 2.300 millones de dólares, y en Emiratos Árabes Unidos se han consolidado más de 70 millones de dólares de inversión, “pero, además, se abre una posibilidad de seguir estrechando más los lazos comerciales”, aseguró el Presidente.

El presidente Iván Duque durante una sesión de Acción sobre Bosques y Uso de la Tierra, durante la COP26. Foto: AFP

En cuanto a Israel, informó que “no solamente nos vamos con más de 70 millones de dólares, sino que se abre también la Oficina de Innovación de Colombia, donde está la Autoridad de Innovación de Israel”.



En su balance, el jefe de Estado destacó su participación en la COP26 de Glasgow, donde dijo que se obtuvieron recursos para el país por más de 1.000 millones de dólares; la ampliación en 16 millones de hectáreas adicionales de las áreas protegidas en zonas marinas de Colombia; el desembolso de 33,5 millones de dólares por Alemania, Noruega y Reino Unido; el lanzamiento del Proyecto Edén para el Meta, y los avances para el desarrollo del hidrógeno verde en el país.



En Francia se logró un cierre de negocios por más de 2.300 millones de dólares con grupos empresariales franceses y el fortalecimiento de la cooperación bilateral con el gobierno del presidente Emmanuel Macron en materia ambiental, vacunas, apoyo a los migrantes y respaldo a la política de Paz con Legalidad.



Sobre la vista del presidente colombiano a Emiratos Árabes Unidos se destaca el aumento de la inversión extranjera emiratí, la cooperación bilateral, la formación de capital humano, el medioambiente y la investigación y desarrollo.



Allí se firmó el Memorando de Entendimiento Visión 2030, con el que se busca estrechar los lazos bilaterales de las dos naciones en materia de comercio, turismo, inversión extranjera, educación y política.



En Dubái se anunció que un fondo de inversión de capital emiratí invertirá en el segmento de energía y gas por más de 70 millones de dólares.

La voz de Molano

La gira internacional del Presidente tuvo momentos de controversia, por ahora, sin un cierre definitivo. Las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, pusieron en problemas al Gobierno. Molano, quien calificó a Irán –país con el que Colombia mantiene relaciones diplomáticas y comerciales– como un “enemigo” para los colombianos, fue desautorizado luego por el mismo presidente Duque.

El presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Diego Molano. Foto: Archivo particular

“Colombia no usa la palabra ‘enemigos’ para referirse a ningún país”, dijo el Presidente. Y aclaró que esto no significa que no se tengan “diferencias con algunas naciones”.



Al respecto, Juan Federico Pino, analista político, calificó el hecho de “gravísimo” porque es el jefe de Estado quien dirige la política internacional y quien da línea. El segundo a cargo sería el Ministerio de Relaciones Internacionales; en cabeza de la canciller Marta Lucía Ramírez, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema.



“Esas declaraciones a nivel del manejo diplomático son completamente improcedentes. Eso da pie a un manejo muy errático en torno a lo que es la política internacional y la política exterior de este gobierno”, asegura el analista.

