Duque viajó a Quibdó con cúpula militar y de Policía

El Presidente Iván Duque viajó de urgencia a la ciudad de Quibdó este lunes a las 10:50 de la noche. El desplazamiento del Jefe del Estado imposibilita un encuentro con la Minga Indígena que se encuentra en Bogotá y que este lunes copó la Plaza de Bolívar.



La Casa de Nariño justificó, sin embargo, el viaje por la imperiosa necesidad de "hacer una revisión de la seguridad en esta región del país, atendiendo las denuncias ciudadanas, y evaluar el alcance de la inversión social que se ejecuta".

El Mandatario pasó la noche en las instalaciones de la Brigada número 15 del Ejército, ubicada en la capital chocoana.



Además de no estar en Bogotá para un posible encuentro con los nativos que llegaron del Cauca, el Presidente tampoco irá en la firma del acta de inicio de las obras del Metro de Bogotá, acto que estaba programado para las 8:00 de la mañana con transmisión en vivo a través de televisión local y de redes sociales.



Allí se esperaba un encuentro del Jefe del Estado y la alcaldesa Claudia López en momentos en que ha habido diferencias por el manejo dado a la Minga. La Casa de Nariño confirmó que Duque no irá al acto.



El Jefe del Estado, entre tanto, informó la Presidencia, hizo un recorrido por el barrio San Vicente, en dónde tuvo algunos encuentros con habitantes de esta zona.



Como parte de esta agenda de Gobierno, este martes 20 de octubre el mandatario liderará una reunión estratégica de seguridad, a partir de las 8:00 a.m.



Esta reunión se llevará a cabo en una primera parte con autoridades militares y de Policía. Posteriormente se unirán a dicho encuentro autoridades locales.



Al término de este encuentro, el Presidente ofrecerá las conclusiones de la jornada en Quibdó, las cuales serán emitidas a través del sitio web y las redes sociales de la Presidencia de la República.



