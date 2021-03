Duque terminó polémica de su periodo y dijo que va hasta agosto 2022

Este jueves, distintos sectores de oposición se mostraron unidos para exigirle al presidente Iván Duque una manifestación pública de rechazo a la idea de prorrogar dos años su mandato que ha venido impulsado la Federación Nacional de Municipios con el pretexto de unificar el calendario electoral en el país.



La idea la planteó el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, quien en diálogo con EL TIEMPO afirmó que el propósito es ahorrar recursos y destinarlos a la atención de la pandemia.



“Estamos calculando que los costos de mantener esas elecciones separadas es de cerca de 3,5 billones de pesos”, le dijo Toro a este diario, y agregó que a unos “se les recorta” el periodo “y a otros se les alarga”.



Tras ello, llegaron un lluvia de críticas de algunos políticos como Humberto de la Calle Lombana, exjefe del equipo negociador, de Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, Juan Manuel Galán, también aspirante presidencial, y de sectores de la coalición de gobierno en el Legislativo.



El doctor Duque dijo que estaría solo 4 años en el poder. Yo le creo. Pero como dice Sen Velasco hay rumores sobre injerencias para prorrogar el periodo. El Presidente debe cortar eso de un tajo. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) March 9, 2021

Si el Congreso se atreve a prorrogarse a sí mismo su mandato y el del Presidente por dos años, perderá toda legitimidad. Será la dictadura.



Como respuesta, hay que constituir una Junta Democrática que organice la movilización de la sociedad colombiana contra la dictadura posible https://t.co/u3eDFMpdg0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2021

Sin embargo, en un pronunciamiento que pasó desapercibido durante la Cumbre de Gobernadores, realizada el 26 de febrero en en Puerto Gaitán (Meta) el presidente Iván Duque señaló que su periodo va hasta 7 de agosto de 2022, cuando se concluyen sus cuatro años de Gobierno.



"Hasta el último día de mi gobierno, el 7 de agosto del año 2022, me tendrán a su lado en los territorios y no en los escritorios, me tendrán construyendo con ustedes agenda, trabajando y resolviendo, buscando opciones y demostrando que este país se construye desde las regiones donde están las grandes necesidades de nuestro país”, sentenció el Jefe de Estado.



De este modo, el mandatario ya había puesto fin a la controversia, aunque, según se conoció, a algunas fichas claves como el contralor Felipe Córdoba, muy cercano a Duque, sí le sonaba la iniciativa.

Presidente Duque durante la Cumbre de Gobernadores 'Por un país sostenible 2021'

