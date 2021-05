Duque suspende por este martes su programa de televisión

En medio de la tensa situación de orden público que vive el país y los reiterativos llamados de la comunidad internacional a la Fuerza Pública a actuar con "máxima moderación" para evitar más muertes durante las masivas protestas, Presidencia informó que este martes el mandatario Iván Duque suspende su programa 'Prevención y Acción,' que se emite de 6:00 p.m. a 7:00 p.m., debido a que su agenda se lo impide.

"El Jefe de Estado está adelantando reuniones de trabajo y contactos para avanzar en el espacio de diálogo", advirtió el Ejecutivo.



Hay que recordar que este domingo el mandatario ordenó retirar la reforma tributaria del Congreso, con lo que cual el Ejecutivo esperaba que cesaran las manifestaciones y tener un diálogo con los sectores para buscar un consenso y tramitar nuevamente el proyecto.



No obstante, en algunas ciudades del país han continuado las protestas y ha habido denuncias de exceso de la fuerza pública.



Por ello, el mandatario anunció este martes que creó un espacio con todos los sectores de la sociedad, gremios, sindicatos, centrales obreras, entre otros, para realizar un gran diálogo en el que se rechace la violencia y se permita avanzar en la construcción de país escuchando las diferencias con respeto.



"El objetivo de este espacio es rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el Plan Nacional de Vacunación masiva, asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables y, por supuesto, repotenciar la reactivación económica de las ciudades, de los departamentos, de los municipios, desarrollando iniciativas adicionales para generar más empleos para nuestra juventud, las mujeres y la población informal", sentenció Duque.



Asimismo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, el de Defensa, Diego Molano, así como los ministros de Minas, Trabajo, Agricultura y consejeros presidenciales lideran un Puesto de Mando Unificado (PMU), en Cali, donde se han concentrado graves hechos de violencia.



De este modo, este miércoles estará al aire el programa del Presidente nuevamente.



POLÍTICA

