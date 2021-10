Duque sobre bombardeo en el que murieron menores: 'Ahí no había civiles'

Desde Leticia, en el Amazonas, donde participa en la Tercera Cumbre Presidencial por la Amazonía, el presidente Iván Duque se refirió al bombardeo a un campamento del Eln en Chocó en el que resultaron muertos cuatro menores, el 16 de septiembre.



Duque, como primera medida, mencionó el dolor que le trae el país que estos grupos terroristas sigan reclutando niños y movilizando la juventud hacia esas causas que son contrarias a todo.



Sin embargo, el jefe de Estado dijo que nuestra Fuerza Pública se tiene que regir por los estándares internacionales de blanco legítimo cuando se trata de criminales que pueden representar grandes riesgos al país, y se obra conforme a estos criterios.



El mandatario insistió que los uniformados obran conforme a los protocolos que están establecidos en Colombia y han enfrentado a uno de los criminales más peligrosos de nuestro país, como era alias Fabián.



El jefe de Estado fue tajante en señalar que en ese campamento no solamente se fraguaban actos terroristas sino también asesinatos de líderes, secuestros y casos de reclutamiento y de siembra de minas antipersona.



"Entonces la Fuerza Pública tiene que actuar contra estos criminales, tiene que hacerlo con toda la fortaleza pero también, como lo ha hecho en muchas ocasiones, ha podido rescatar de las garras de estos grupos a muchos menores", dijo Duque.



"Ciertamente en estos casos se trata de campamentos guerrilleros, de campamentos terroristas, ahí no había civiles, ahí se estaba enfrentando a un blanco legítimo y por supuesto como lo han venido expresando con toda claridad y transparencia las Fuerzas Militares, ellos operan conforme a los protocolos que de tiempo atrás se aplican en nuestro país", dijo el mandatario.



Reiteró que este no es un tema que se está aplicando de un día para otro sino que se lleva más de una década perfeccionando esos protocolos.



"Pero también expresar el dolor que nos cabe a todos cuando vemos a estos grupos cometiendo semejantes atropellos, esa atrocidad que es llevar menores a sus filas", concluyó el mandatario.



