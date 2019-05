Con Uribe, Duque inicia encuentros claves con jefes de los partidos

El presidente Iván Duque se reúne este lunes con los jefes de los partidos políticos en aras de conseguir un acuerdo político para superar el remezón en la justicia que se dio en días pasados y crear un bloque sólido en defensa de la extradición.

“Reitero el llamado a los partidos políticos, con los cuales empezaré a reunirme desde hoy, para que adelantemos todas las reformas necesarias que nos permitan cerrarles las puertas al narcotráfico y a la impunidad”, aseguró el jefe de Estado a EL TIEMPO durante una entrevista.



Es así como a las 7 de la mañana están citados a la Casa de Nariño los presidentes de los partidos Centro Democrático, Colombia Justa y Libres, Mira, ASI.



Esto significa que en la primera reunión será el expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido su mentor.



Una hora y media después está convocado el expresidente Cesar Gaviria, director del Partido Liberal.(Lea también: 'Institucionalidad será implacable contra la reincidencia criminal': Duque)

El encuentro con el presidente del Partido de La U, Aurelio Iragorri está citado para las 10 de la mañana.



A las 11:30 deben llegar a la Casa de Nariño el director del Partido Conservador, Omar Yepes, y el expresidente Andrés Pastrana.



La jornada concluirá a las 4 de la tarde cuando Duque se debe reunir con Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical.



También asisten algunos congresistas de los partidos y otros miembros del gobierno, como la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.



Aunque algunos sectores le piden al presidente una constituyente y declarar el mecanismo de la conmoción interior, el Gobierno no lo ha considerado, pero se escucharán las propuestas de los partidos, aseveró la ministra del Interior.



Para la senadora uribista Paloma Valencia, quien también asiste a la Casa de Nariño, se deben estudiar todas las alternativas.



“Nosotros lo que queremos es una justicia justa para nuestras fuerzas armadas, una política que permita combatir el narcotráfico, incluyendo la fumigación y la erradicación forzadas”.



Por su parte el congresista John Milton Rodríguez, director de Colombia Justa y Libres, es necesario que se tomen acciones que permitan estabilizar el país.



“El Gobierno tiene todos los elementos para poner en orden el país y no se puede dejar seguir dejando a la deriva de caprichos y sensaciones simplemente particulares de lo que pasa en Colombia”



De todas maneras no está garantizado que con estas reuniones Duque asegure el acuerdo para su propuesta de acuerdo.

Es un hecho, por ejemplo, que el expresidente César Gaviria ha sido claro que no apoyarán nada que pueda afectar el acuerdo de paz con las Farc.



Y hasta ahora Duque ha tenido dificultades para poder conseguir alguna mayoría en el Congreso para tramitar proyectos en el Legislativo



Por ahora se podría plantear que en lo que tiene que ver con la extradición sí hay puntos de acuerdo que es necesario precisar.



