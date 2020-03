'Esta pandemia demanda lo mejor de nosotros como equipo': Iván Duque

Durante la instalación de la mesa de trabajo con alcaldes y gobernadores de las ciudades capitales del país en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque explicó que el país necesita en estos momentos que sus gobernantes salgan unidos y coordinados a trabajar por Colombia frente al reto de la pandemia del coronavirus.

"El mensaje es que salgamos de acá unidos para que los colombianos sepan que, como equipo, estamos coordinados y trabajando con un solo propósito que se llama Colombia, porque eso es lo que necesita el país en estos momentos”, dijo el Jefe de Estado.



“Esta pandemia demanda lo mejor de nosotros y lo mejor de nosotros, como equipo, porque somos es un equipo, (es entender) que el éxito de cómo enfrentemos estas adversidades va a estar marcado por la manera en la que trabajemos: cómo nos respaldemos, nos protejamos y podamos entre todos unir lo mejor de nuestro conocimiento, lo mejor de nuestra capacidad administrativa y lo mejor de nuestra capacidad de reacción”, agregó el mandatario a los asistentes.

En su intervención, Duque explicó que la pandemia global del coronavirus es un reto que tenemos que enfrentar como humanidad, por lo cual “hay que saber entender sus proporciones, sus dimensiones, entender cuáles son las implicaciones para cada uno de nosotros”.



Así mismo, el mandatario consideró que “este no es un escenario para la política; este es un escenario para la unidad del Estado colombiano. Yo no pretendo, en el manejo de esta situación, sacar ningún provecho político. Y quiero ser enfático con ustedes: yo no estoy buscando la reelección. Este es un Gobierno que termina en dos años y medio; yo aquí me la juego toda por Colombia y me la juego por ustedes, alcaldes y gobernadores de todo el país”.



Así mismo, pidió a los ministros y funcionarios relacionados con el tema informar en detalle a los gobernadores y alcaldes sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de las fases de preparación y prevención y de contención de la pandemia.

Medidas de contención

Duque anunció anoche dos medidas adicionales a las anteriores establecidas con el fin de contener la pandemia del nuevo coronavirus. A partir de esta madrugada, los siete puntos fronterizos con Venezuela estarán cerrados. Los límites con Ecuador permanecerán abiertos, aunque con mayor monitoreo.



El mandatario dijo también que a partir de este lunes se restringe el ingreso al país a los extranjeros que, en los últimos 14 días, hayan estado en Europa o Asia. “Los colombianos y residentes que hayan estado en esos lugares se someterán a aislamiento preventivo obligatorio”, agregó.



Duque señaló que las acciones se toman luego de analizar un conjunto de decisiones internacionales.



