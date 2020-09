Duque dice que no puede haber tolerancia cuando se abusa del uniforme

El presidente Iván Duque aprovechó este miércoles, en la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, para referirse al caso en el que un hombre murió tras un procedimiento de la policía con una 'taser', en el occidente de Bogotá.



El jefe de Estado también cuestionó que el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño haya dicho, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ese grupo no cometió crímenes de reclutamiento de menores.

El mandatario dijo que todos como sociedad debemos exigir cero tolerancia con abusos de los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública.



Aseguró que si bien los miembros de la Fuerza Pública se han ganado un lugar en el corazón de los colombianos, "tenemos que ser claros que no puede haber tolerancia cuando se abusa del uniforme o de la autoridad".



"Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy, pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea no solamente de los comandantes de la Policía sino también del ministro de la Defensa y de toda la institucionalidad", destacó el mandatario.



"Todos como sociedad debemos exigir cero tolerancia con abusos de los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública", agregó, y dijo que es necesario que se hagan las investigaciones para que se apliquen las normas como tiene que ser.



"Tenemos que exigir que se apliquen sanciones oportunas, objetivas y, por supuesto, producto de rigurosas investigaciones", destacó.



Respecto al caso de Londoño, conocido en la guerra como 'Timochenko', el jefe de Estado fue insistente en que nuestra democracia requiere que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición se apliquen de verdad.



"Es realmente preocupante, es lamentable que en las últimas horas hayamos visto el testimonio de quien fuera el comandante militar de las Farc y que dijera de manera descarada ante el país que nunca reclutaron menores, que nunca violaron y que nunca narcotraficaron", destacó el mandatario



"Y me parece grave porque es que la verdad ha sido ostensible. El país no necesita que se hagan procesos profundos de investigación para saber si esas tres conductas criminales se cometieron, porque se cometieron ante los ojos de toda la nación", dijo Duque.



