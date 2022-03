El presidente Iván Duque participó este jueves en la Asamblea General de Afiliados de ProAntioquia 2022, en Medellín, donde habló de los que denominó los autócratas Tres P (populismo, polarización y posverdad).



En un mensaje que puede entenderse como dirigido a uno de los candidatos presidenciales, dijo que se trata de personas que quieren comenzar a sembrarle a la sociedad el negativismo, la desconfianza, la duda y el resentimiento.

El jefe de Estado señaló esos autócratas Tres P se valen del populismo y eso significa empezar a decirle a la gente que al empresario hay que llamarlo rico, despiadado y al trabajador su víctima.



Duque, sin mencionar a nadie en particular, dijo que esos autócratas que utilizan el populismo son los que se atreven a decirle a la gente que le van a quitar el ahorro de toda una vida en un fondo de pensión para volverlo plata de rapiña para poder cabalgar en aspiraciones y en repartijas.



El mandatario agregó que "buscan la polarización, enemistar, fracturar, buscan siempre el tono altisonante pero lo más curioso es que muchos de esos autócratas Tres P nacen, crecen, se alimentan de la violencia y después se vuelven los grandes predicadores de la paz y del humanismo".



Dijo que son los mismos que "buscan generar mafias y construir su gobernabilidad con acuerdos de camarilla y repartijas burocráticas o repartijas de dineros públicos".



"Aquí no puede haber nunca sentimientos de duda frente a derrotar esos autócratas Tres P, nunca puede haber sentimientos de duda sobre qué va a ocurrir porque en Colombia lo que siempre ha ocurrido es que han sido derrotados por la fuerza de las ideas por la contundencia de los hechos y por la grandeza de su gente", agregó.



Duque, en un mensaje que puede ser entendido como dirigido al candidato presidencial Gustavo Petro, dijo que hay muchas personas que creen en la paz sin impunidad y que "tenemos la legitimidad de defendernos porque nunca hemos empuñado un arma y nunca hemos tratado de justificar crímenes sobre la palabra revolución y mucho menos nos hemos atrevido a incendiar la institucionalidad que administra justicia".



El presidente aseguró que si ya superamos los estragos de la pandemia hoy tenemos que derrotar con más fuerza ese autoritarismo y dijo que esa es una tarea de todos.



El mandatario también destacó todas las obras que se han hecho con el apoyo del Gobierno Nacional en Antioquia, especialmente en materia de vías, como es el caso de las vías del Nus.



Al mencionar el caso de Hidroituango, el presidente dijo que el gobierno no tiene "ningún interés en presionar" la inauguración de proyectos, pero lo que se necesita es que se cumpla el cronograma



Dijo que su petición no es con un ánimo distinto de que no se apliquen las multas.



Sobre la posibilidad de traer nuevos contratistas para el proyecto dijo que ojalá esos cambios de contratistas "no sean para justificar pleitos" y discrepancias porque eso lo que significará es demora con las otras seis turbinas de la hidroeléctrica.



Y por eso aseguró que frente a esos temas "la gobernación no puede ser un simple espectador" e insistió en que ese proyecto se requiere para Colombia.



