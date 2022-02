Desde Barrancabermeja el presidente Iván Duque aseguró este viernes que "los colombianos tenemos que defender nuestra democracia", ante los últimos hechos que han afectado la campaña política.



Le puede interesar: 'El Partido Liberal perdió la vocación de poder presidencial': Luis Pérez



"Nuestra democracia se ve amenazada cuando hay algunos que con capuchas quieren acallar la legítima voz democracia de quienes deben expresar sus ideas", dijo el mandatario en clara alusión a lo que ocurrió en una Universidad de Pereira con el candidato Sergio Fajardo.

Para Duque, este no es un tema ni de partido ni es un tema ideológico. "Se tiene que respetar el derecho a expresarse en política, no importa el partido de quien lo quiera hacer, tenemos que dar esas plenas garantías y mucho más en el ambiente del conocimiento, en el ambiente académico donde nadie puede pretender con capuchas cercenar el debate electoral, ni limitar el derecho de estudiantes a escuchar cualquier expresión de carácter político", dijo.



(Además lea: ¿Qué le respondió Rodolfo Hernández a Paola Ochoa tras su renuncia?)



Para el mandatario, lo mismo es aplicable a esos hechos de terrorismo urbano que se vieron este viernes en Bogotá, "cuando algunos querían amenazar también la deliberación ideológica" de otras personas.



"Estas expresiones son propias de la intolerancia de quienes siempre quieren con la violencia imponerse", dijo Duque.



(No deje de leer: Gustavo Petro condena ataques contra Sergio Fajardo en Pereira)



El mandatario reiteró que queda claro que no se va a permitir que este debate electoral "lo vayan a ensuciar" con esos discursos de odio, de fractura y que buscan limitar a intimidar a quienes libremente deben transmitir sus ideas.



"Vamos a ir detrás de esos terroristas y de esos bandidos", dijo Duque, quien señaló que hay una instrucción muy clara para la policía para que los busque.



(Además puede leer: 'El Partido Liberal perdió la vocación de poder presidencial': Luis Pérez)