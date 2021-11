'Hubiéramos preferido otra decisión': Duque sobre exclusión de Farc

"Hubiéramos preferido otra decisión", dijo el presidente Iván Duque en rueda de prensa, refiriéndose a la decisión tomada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de excluir a las Farc de su lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO).



No obstante, añadió que, a pesar de esto, entienden y respetan lo que se decretó desde Estados Unidos. "Pero sabiendo eso hoy estamos concentrados es enfrentar las disidencias, enfrentar estos grupos y como lo ha dicho Estados Unidos, los que tienen procesos en sus cortes los procesos siguen”, añadió el mandatario.



Sobre esto último, dijo que los procesos judiciales que tienen miembros del actual partido Comunes seguirán vigentes. "Los miembros del partido Farc que tengan procesos judiciales en Estados Unidos, los procesos van a seguir. Estados Unidos ha dicho que no les otorgará visas a esas personas”, señaló.



Destacó que a pesar de que la desmovilizada guerrilla hubiese sido removida de la lista de terroristas, ahora ingresan en ella las disidencias de las Farc y la 'Nueva Marquetalia'.



Finalmente dijo que el Gobierno seguirá en la lucha contra las nuevas estructuras guerrilleras que han surgido en el país y la implementación de la Paz con Legalidad.



“Aquí lo importante no es tanto la lista, sino seguir enfrentando a esas estructuras con todo el dinamismo y con toda la capacidad, y que las personas que están en proceso de sometimiento ante la JEP realmente digan toda la verdad y que haya sanciones efectivas”, dijo el jefe de Estado.



Desde Estados Unidos, el senador republicano Marco Rubio indicó que efectivamente el gobierno del presidente Iván Duque no estuvo de acuerdo con la decisión del Departamento de Estado.



La discusión se dio este martes en el Congreso de EE. UU. entre el senador que representa el Estado de Florida y el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols.



"Lo que Ies puedo decir es que yo conozco su opinión. Ellos no estaban a favor de sacar (a las Farc) de la lista", dijo Rubio tras indicar que la decisión del Departamento de Estado iba en contravía de los deseos del gobierno colombiano pues, según él, "lo que ellos querían (el gobierno) era que la ayuda que EE. UU. le quiera dar a esta gente pase por el gobierno (colombiano) y no de manera directa (a los ex miembros de las Farc)".



