'Tendrán que rodar cabezas': Duque sobre policías que usaron símbolo nazi

"No hay explicación alguna para ese compartimiento y por eso di un mensaje muy claro al General Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, para que también tengan que rodar cabezas de la institución que estuvieron propiciando ese tipo de prácticas que son rechazables y censurables en todo momento y lugar", dijo el mandatario Iván Duque con respecto al acto realizado por policías en Tuluá, en donde se usaron símbolos nazis.



El jefe de Estado dijo también que el "antisemitismo debe ser rechazado categóricamente. Cualquier apología o simbología que trate de dar representatividad a esos símbolos de la podredumbre humana, como fueron los que llevaron al Holocausto serán siempre condenados por parte nuestra y por eso tendrán que salir de la institución varias de las personas que permitieron que eso ocurriera".



Tras lo ocurrido, fue removido de su cargo el coronel Jorge Bayona, director de la Escuela de Policía Simón Bolívar, donde se realizó la actividad cultural de la semana de la internacionalización en la que Alemania era el país invitado.



Cualquier apología al nazismo es inaceptable y condeno toda manifestación que haga uso o referencia a símbolos alusivos a quienes fueron responsables del holocausto judío que cobró la vida de más de 6 millones de personas. El antisemitismo no tiene cabida en el mundo. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 19, 2021

A pesar de esta destitución, el mandatario ha asegurado que serán más las personas sancionadas por el evento que ha causado el rechazo de las embajadas de Alemania, Israel y Estados Unidos en Colombia.



Por otro lado, cuando se le cuestionó si esto era parte de la formación académica de la Policía, el mandatario fue enfático en asegurar que la institución es "respetable" y que no se puede generalizar a partir de este rechazable acto.



"El que diga eso me parece que está tratando de pescar en río revuelto. La Policía Nacional de Colombia ha sido siempre honorable, formada con valores republicanos y en estricta proyección de la Constitución y la Ley. Jamás la Policía nacional propiciaría, auspiciaría o contemplaría utilizar al nazismo como ejemplo en la formación de nadie", indicó.



Aunque dijo que la situación presentada ayer en Tuluá es inaceptable, hizo hincapié en que "de ahí a señalar que la Policía Nacional es una policía nazista, es algo que no voy a aceptar ni tolerar y los colombianos tampoco. Esas conductos de unos pocos, que son torpezas inadmisibles y que son conductas que deben tener una sanción, no son generalizadas y no podemos caer en el juego político de los que quieren usar este incidente para desprestigiar a una institución que se ha ganado el cariño del pueblo colombiano".



