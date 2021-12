"Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada", escribió el presidente Iván Duque acerca del polémico artículo contenido en la nueva ley anticorrupción, considerado como una gravísima afectación de la libertad de expresión en Colombia.



El mandatario compartió lo dictado por ese artículo primero, que establece que "no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".



Su pronunciamiento se da en medio de la polémica desatada por el artículo número 68 del actual proyecto, que establece como sanción la suspensión o cancelación de la personería jurídica a organizaciones comunitarias cuyos representantes o miembros injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos.



Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada. pic.twitter.com/UKtSlVyHI2 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 9, 2021

Según la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), el artículo “pone en riesgo la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.



El artículo busca blindar a "funcionarios, exfuncionarios y sus familias", eliminando cualquier beneficio penal a los delitos de injuria y calumnia, medida que en Colombia está limitada a los crímenes más graves, como los abusos sexuales y asesinatos en los que las víctimas son niños.



Además, pretendía elevar las penas por los dos delitos en el caso de que los afectados sean funcionarios o exfuncionarios públicos, al subir la condena máxima a 120 meses (10 años de prisión). De hecho, la pena mínima en esos casos ronda la máxima actual (64 a 72 meses): parte de 60 meses, lo que en la práctica llevaría a la cárcel a quienes pierdan un proceso por calumnia e injuria.



No obstante, a última hora la plenaria decidió eliminar del texto lo relativo a penas más altas para quienes incurrieren en esta conducta.



El representante a la Cámara por Cambio Radical César Lorduy, ponente del proyecto de ley anticorrupción en esta corporación, afirmó que el artículo en cuestión no afectaría a los medios de comunicación, los cuales están protegidos por otra norma del Código Penal que cobija su actividad periodística.



En diálogo con EL TIEMPO, Lorduy afirmó que no es el autor del "famoso artículo", que este fue aprobado en el Senado en octubre pasado y que lo incluyó en la ponencia para el debate y votación en Cámara para que no hubiera necesidad de conciliar la iniciativa, sino que se aprobara lo mismo que avalaron los senadores.



POLÍTICA