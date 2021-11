Duque se compromete a tener 30% de áreas protegidas en Colombia para 2022

Durante su intervención en la plenaria de la COP26, el presidente colombiano Iván Duque, aseguró que suscribió el compromiso de tener el 30% del territorio colombiano como áreas protegidas para el año 2030.



Sin embargo, el mandatario aseguró: "no vamos a esperar hasta el año 2030. En el año 2022 tendremos el 30% de nuestro territorio declarado como área protegida”.



El jefe de Estado reiteró que “Colombia llega a este encuentro con un mensaje claro y diáfano” y recordó que este país “representa el 0,6% de las emisiones de gases efecto invernadero, pero Colombia es uno de los 20 países más amenazados por la crisis climática”.



Duque anunció también que Colombia asumido el reto de reducir el 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero, de cara el año 2030, y que alcanzará la carbono neutralidad para el año 2050.

La deforestación, los cultivos ilícitos y las quemas amenazan a este inmenso pulmón ecológico, del que dependen más de 40 mil especies de plantas y cerca de 390 mil millones de árboles y que impacta a ciudades a cientos de kilómetros. Y tenemos poco tiempo para salvarlo.

Adicionalmente, el mandatario destacó el trabajo del país en la lucha contra la crisis climática: “Hemos multiplicado por 100 veces la capacidad instalada de energías renovables no convencionales, hemos sembrado 120 millones de árboles, que estarán siendo efectivos en el mes de diciembre de este año, para cumplir la meta de los 180 millones de árboles que nos propusimos como objetivo para agosto del año 2022”, recordó.



De la misma manera, comentó que “hemos asumido también el reto de tener una nueva ley que sanciona con claridad los delitos ambientales y, además, estamos promoviendo los contratos de conservación natural, y uniéndonos a que podamos tener con otros países el área marina de mayor protección en el mundo”.

Desde la #COP26 le anunciamos al país que, ratificando nuestro compromiso con el medioambiente, declaramos como área protegida 16 millones de hectáreas en zonas marinas, adicionales a las 12 millones que ya existen; 8 años antes de la meta que asumimos en la estrategia 30x30. pic.twitter.com/c75pkli0mx — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 2, 2021

“La crisis climática que afrontamos es el reto más grande de nuestra existencia y esta crisis climática se traduce en más desastres naturales, más inundaciones, el aumento los niveles del mar, la erosión costera, la destrucción de glaciares y nevados, y el aumento de las temperaturas que también llevan a que se expandan las enfermedades transmisibles”, dijo.



Por esta razón, envió un mensaje al mundo al insistir en que “tenemos que actuar ya, tenemos que actuar ahora y el mundo no espera nada menos que determinemos con claridad que no vamos a retroceder, que nuestro esfuerzo tiene que llevar a que para el año 2030, como mínimo, tengamos una reducción del 45% en las emisiones de gases efecto invernadero” y “que mantengamos la meta de los 1,5 grados centígrados. Eso no es negociable”.



Ante la realidad palpable del futuro del mundo, el Presidente Duque reflexionó sobre que “no pueden existir, en este momento, disputas entre países” tampoco “manifestaciones de desconfianza entre nosotros, porque sencillamente no existe un planeta B”.

