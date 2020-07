‘Las obras no tienen dueño, son de los colombianos’: Duque

El presidente Iván Duque sancionó este viernes la Ley que crea el registro nacional de obras civiles inconclusas, y aprovechó el momento para responderles a quienes dicen que está inaugurando obras emprendidas en otros gobiernos.



Duque dijo que desde que inició el camino a la Presidencia, una de sus banderas era concluir las obras, “porque las obras que son para el servicio de los ciudadanos no tienen dueño. Hay algunos que caen en los discursos de decir que las obras les pertenecen. No, les pertenecen a la ciudadanía, un gobernante no puede hacer las obras a título personal".



(Recomendado: Hay más de dos mil indígenas contagiados de coronavirus)

En ese sentido, el mandatario recordó que en días pasados había inaugurado el Túnel de la Línea, que llevaba más de 20 años en construcción y apenas había avanzado un 60 por ciento; al igual que el nuevo puente Pumarejo.



“Y no es como dicen por ahí, que inauguramos obras de otros, es que las obras son de los colombianos. Este país tiene que acabar esa idea nefasta donde si la obra la empezó un gobierno, el que le sigue no la termina”, aseguró el presidente.



(Le puede interesar: Cancillería exige respeto a la integridad de los tripulantes retenidos)

La nueva Ley que crea el registro nacional de obras civiles inconclusas les da un plazo de un año a alcaldes y gobernadores para que identifiquen las obras inconclusas o abandonadas en sus territorios, más conocidas como ‘elefantes blancos’, y decidan si van a demolerlas o si terminarán las obras, para ello deberán incluir los recursos en sus presupuestos.



Según la Contraloría General de la República, en la actualidad, en todo el territorio nacional hay identificadas 890 obras inconclusas que se ejecutaron parcialmente o nunca se hicieron y sobre las cuales no se han tomado acciones fiscales ni se ha identificado a los responsables.



(Lea también: El 21 de julio, piloto de transporte aéreo entre Cúcuta y Bucaramanga)



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET