Duque salió en defensa de Uribe y habló de libertad y garantías

El presidente Iván Duque, en diálogo con Caracol Radio, salió nuevamente en defensa del expresidente Álvaro Uribe, de quien volvió a insistir que es una persona honorable.



Lo hizo al referirse al proceso que se le lleva en la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos.



El mandatario inició la entrevista señalando que no se puede pronunciar hipotéticamente sobre un fallo de la justicia, pues eso no es de su competencia ni de su fuero.



Sin embargo, dijo que como reflexión personal, él a lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de tratarlo y de construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez.



"Yo creo que es una persona que en todo su comportamiento está la palabra honorabilidad, y uno sabe que en la política hay personajes que generan amores, desamores, críticas, que generan además sentimientos inclusive muy agresivos de sus detractores, pero yo creo que siendo objetivos, todos reconocemos lo que Colombia en el año 2002 y la Colombia que nosotros vimos en el año 2010, independientemente de cualquier consideración", dijo Duque.



"¿Yo qué espero?, que un expresidente de la república, cualquiera sea el expresidente, pueda ejercer su derecho a la defensa en libertad, entre otras cosas porque es un principio del debido proceso, sobre todo para aquellas personas que han sido revestidas de honores merecidos y que han tenido las más altas dignidades. Ya nadie está pidiendo que no se avance, que no se haga justicia, pero que se haga con las garantías de hacerse en libertad", planteó el mandatario.



El jefe de Estado insistió que "no hay en Colombia un político más escrutado, más analizado y más escarbado que él".



Duque dijo que le llama la atención el hecho de que durante 20 años el paramilitarismo creció de frente en Colombia y resulta que a Uribe, que los enfrentó, que los desmovilizó, que los encarceló y que los extraditó, ahora lo acusan de paramilitar. "Eso es absurdo", dijo el Presidente.



"Hoy lo que uno pide, yo por eso soy respetuoso de las cortes porque mi papel no es desafiar las cortes, pero yo creo que una persona que ha hecho tanto por el país y que se ha presentado siempre a cualquier llamado de las autoridades debe poder defenderse en libertad y lo debe hacer con todas las garantías".



