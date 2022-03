La canciller y vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, ofreció este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas los esfuerzos y capacidades de mediación y negociación de Colombia para la guerra entre Rusia y Ucrania.



“Colombia está dispuesta a trabajar desde hoy mismo en un grupo de urgencia que sirva de mediador entre Ucrania y Rusia, que garantice el cabal cumplimiento de los acuerdos de Minsk, bajo la condición de que cesen de inmediato las acciones militares. Esa es la verdadera prueba de que no estamos acá por las formas y la retórica, sino preocupados de verdad y aportando soluciones reales por la paz mundial, con un mensaje claro e inequívoco: la ilegalidad no será tolerada nunca más por la comunidad de Naciones”, dijo la vicepresidenta.



Sin embargo, el presidente Duque no se mostró muy de acuerdo con dicho pronunciamiento. Él cree que una eventual negociación entre entre Rusia y Ucrania le corresponde únicamente al secretario general de la ONU.



“Lo que Colombia ha destacado es que la carta de Naciones Unidas contempla la posibilidad de mediación, pero cualquier mediación tendrá que hacerse directamente bajo la dirección y liderazgo del secretario general de Naciones Unidas y él convocará a quien corresponda”, expresó Duque para Blu Radio.



Para Mauricio Jaramillo, analista internacional, existe un problema de coherencia internacional "es una salida en falso pero no porque Colombia no tenga derecho, porque todos los Estados son iguales ante el derecho internacional, sino que me parece incoherente con un gobierno que ha sido muy crítico del proceso de paz colombiano", dijo.



"Colombia no es del todo imparcial, no es del todo ecuánime", expresó el analista, razón por la cual sería compleja una tarea de mediación. Reiteró que la razón no es porque Colombia sea un país pequeño que no pueda ofrecerse como mediador, sino que existe "un alineamiento expreso con Estados Unidos contra Rusia y también con la OTAN".



Jaramillo explicó también que el secretario general de la ONU no es el único quien podría ocupar el papel de mediador en el conflicto, pues ya hay propuestas sobre la mesa para que otros Estados sean mediadores y en diversos momentos de la historia varios países han liderado observaciones y negociaciones.



Por otro lado, el también analista Jairo Libreros, coincide con la apreciación de que este hecho fue una salida en falso de la canciller.



"Demuestra que fue una postura personal que no se puede dar en el ámbito gubernamental y mucho menos diplomático, porque compromete no solamente la seriedad del país, sino de manera particular una línea de trabajo que durante muchos años se ha adelantado y que no puede ser objeto de este nivel de improvisación", asegura.



También agrega que ello también muestra una cancillería desarticulada "que los trabajos y soportes que se realizan con mucho profesionalismo por quienes tienen a su cargo el manejo de las líneas estratégicas de la política exterior colombiana, no son tenidos en cuenta".



"En segundo lugar hay que tener en cuenta que el presidente Duque desautorizó por completo a la canciller porque el tema nunca fue consultado con el alto gobierno", expresa Libreros.



Y agrega: "desde ese punto de vista pues existe un corto circuito que deja muy mal parada a la Cancillería al interior del país y a Colombia como República en el concierto internacional".

Las dudas de la 'vice' respecto al software electoral

Hace unos días el presidente Iván Duque también se refirió a las garantías de transparencia electoral que está dando la Registraduría Nacional y, al parecer, le salió al paso a la posición que tiene la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, sobre el tema.



“Yo quiero decirles esto a todos los colombianos: nuestro sistema electoral ha sido confiable y sobre el sistema electoral no puede haber mantos de duda”, respondió Duque cuando los periodistas le preguntaron por la carta que le envió Ramírez al registrador Nacional, Alexander Vega.



Las palabras del jefe de Estado parecieron salirle al paso a la posición de la Vicepresidenta y Canciller, quien le envió una misiva a Vega en la que le manifestó algunas “preguntas” de “algunos miembros de la comunidad diplomática” sobre la transparencia en las elecciones de este año.



En la carta, Marta Lucía Ramírez agradeció al registrador su participación en una reunión “con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia” para presentar las estrategias del Gobierno para proteger las elecciones.



Y mencionó las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana sobre la empresa Indra, la cual, según ha dicho el Registrador, fue la proveedora del software que adquirió la organización electoral para el manejo de los datos de las elecciones, pero no sería la encargada de manejarlo.



La ‘vice’ y canciller también le manifestó al Registrador la necesidad de reforzar “los sistemas inteligentes y el software dispuesto para la organización electoral”, y le planteó que “algunos de quienes han elevado estas preocupaciones nos han sugerido la posibilidad de contar con supervisión y auditaje con el apoyo de terceros de otras regiones del mundo”.



Y le solicitó al funcionario “el envío de toda la información" que "considere pertinente” alrededor del manejo informático de los resultados electorales.

