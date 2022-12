El expresidente Duque rompe su silencio. Asegura que su voz no será obstáculo para la paz; le preocupa que se esté induciendo a una crisis en el sector salud; en materia económica habla de la urgencia de restituir la confianza y la certidumbre. Y comienza a soltar nombres de futuros presidenciables.



¿Qué prefiere, ser presidente o expresidente?

Ser expresidente no es un cargo, es un honor. Ejercí el poder con sentido de servicio público. Muchos ejercieron la presidencia esperando ser expresidentes, no es mi caso. Trabajo con mucho interés en los temas que me apasionan. Y sigo un consejo que le escuché a mi amigo Enrique Iglesias, expresidente del BID, que cumplió 92 años: para mantenerse joven en ideas hay que vivir con más proyectos que recuerdos.

¿Y usted tiene más proyectos que recuerdos?

Sí, gracias a Dios. Estoy trabajando en la protección de la Amazonia, y en la estrategia para promover los bonos de carbono en el África. En temas de sostenibilidad energética. Y estoy, desde el Woodrow Wilson Center en Washington, ayudando a construir políticas públicas para América Latina. Disfruto también mucho mi actividad académica en Oxford y en FIU.

Hablemos de los primeros cien días de este gobierno. ¿Usted cree viable los planes sobre explotación y exploración petrolera planteados por este gobierno?

Dar por terminado esos contratos sería un suicidio económico y social. El petróleo y el gas representan más del 40 % de las exportaciones y más del 30 % de la inversión extranjera. Son gran fuente de ingresos tributarios con los que se ha podido avanzar mucho en la agenda social. Cuando se da el mensaje de suspender la exploración, no solamente se afectan las finanzas públicas, sino que se espantan los mercados y los inversionistas.

¿Tener petróleo y gas es contradictorio con la transición energética?



Desde luego que no. Prueba de ello es que durante nuestro gobierno, duplicamos las reservas de petróleo, en términos de años, pero al mismo tiempo pasamos de prácticamente nada, que era el 0,2 % de la matriz energética en renovables no convencionales, hasta más de 2.800 megavatios, entre lo que ya se ha construido y lo que le corresponde entregar a este gobierno.



¿Comparte la afirmación del presidente Petro de que tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo?

Eso es errático. Gracias a este sistema logramos que Colombia fuera el primero en el ranking de Bloomberg en Latinoamérica y el Caribe, en resiliencia contra la pandemia del covid-19, y el segundo en este hemisferio después del Canadá. Tenemos una cobertura de 99,6%, prácticamente universal. Durante mi gobierno cerramos más de 11 EPS de mala calidad y trasladamos cerca de 8 millones de colombianos a otras que sí prestan un servicio apropiado.

Pero hay la sensación de que desde que llegó este gobierno, lo que funcionaba bien está empezando a funcionar mal, o peor. ¿Cree posible que vayamos a una crisis autoinducida, para justificar el cambio total del modelo?

Sí, a través de la falta de pago oportuno al sistema de aseguramiento. Si el Gobierno no les gira a las aseguradoras, estas no le giran a sus proveedores ni a los hospitales y pueden terminar generando una crisis y a partir de esa crisis, legitimar la idea de estatizar el sector de la salud.

¿Por qué cree que el Gobierno puede estar empeñado en destruir sobre lo construido?

La ministra ha sido históricamente enemiga del sistema de salud que tiene Colombia, principalmente por sesgos ideológicos. No se puede dirigir la salud de un país con ideología. Nosotros trabajamos con la ciencia, con los operadores privados, con los operadores públicos; duplicamos las ucis; tuvimos la mayor vacunación en la historia de Colombia; movilizamos millones de personas a tener telemedicina y consulta en casa; logramos la mayor cobertura histórica que ha tenido el sistema, y lo hicimos construyendo sobre lo existente y mejorándolo. Destruir el sistema de aseguramiento privado sería poner a la salud de Colombia en cuidados intensivos.

¿Cree que haya un intento de estatizar la salud?

Claramente, y ese enfoque de tratar de deslegitimar la participación privada es un error monumental. Y quizás la mejor forma de explicarlo es que cuando empezó la pandemia Colombia tenía más unidades de cuidado intensivo per cápita que muchos de los países grandes de América Latina y más del 70 % estaban en la red privada de salud, lo cual demuestra que nuestra preparación y además la capacidad para vacunar masivamente se debe a un sistema de salud que sabe combinar a los actores privados con los públicos.

La ‘paz total’. A ver, en su gobierno se hizo un paréntesis, no paró la implementación del acuerdo con las Farc, pero no se avanzó con otros actores violentos, como el Eln. ¿Qué opina de este nuevo esfuerzo?

Frente al proceso con las Farc, lo dijo el defensor del Pueblo, no yo. Nuestro gobierno avanzó más en su implementación que en los primeros veinte meses del gobierno que firmó el acuerdo con las Farc. Nosotros creamos una institucionalidad, la fortalecimos, avanzamos en catastro multipropósito, en entregas de títulos de tierras, en la vinculación a la seguridad social, hasta el punto de que el propio secretario general de la ONU, cuando vino a Colombia, en el quinto aniversario de la firma del acuerdo, dijo que Colombia era un referente para el mundo.

Ahora, hablemos del Eln…

En cuanto al Eln, ningún paréntesis. Durante los 17 meses que tuvo de negociaciones el Eln con el gobierno de mi antecesor hubo cerca de 100 asesinatos, más de 400 actos terroristas y más de una decena de secuestros. El Eln no cumplió, porque mantuvo la violencia. Y lo que yo propuse en campaña es que estaríamos dispuestos a abrir una conversación si se suspendían los actos criminales y se liberaba a los secuestrados. Lo contrario es legitimar la criminalidad como un mecanismo de presión al Estado. Adicionalmente, en mi gobierno logramos que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político y, por lo tanto, no fueran amnistiables, y eso está vigente. Hoy en día se abre una negociación. Mi voz no será un obstáculo para la paz, pero soy un convencido de que para construir la verdadera paz en Colombia se requiere que haya justicia.



El tema de la ‘paz total’ con las bandas criminales, ¿eso usted lo ve factible?



Si hay un sometimiento efectivo a la justicia por la presión del Estado, bienvenido. Pero si ese camino permite a los delincuentes limpiar un solo centavo de su fortuna mal habida, estaremos presenciando el más grande teatro de lavado de activos de la historia de Colombia.

¿Es realista pensar que los capos del narcotráfico vayan a renunciar al mejor negocio del mundo a cambio de pagar penas de cárcel, así sean más corticas?

En Colombia todas las experiencias de sometimiento a la justicia del narcotráfico fracasaron. Los decretos 2047 y 3030 de los años 90, motivados también en pacificar al país, fracasaron, hasta el punto de que muchos de los criminales siguieron cometiendo fechorías desde las cárceles. Segundo, cuando se aplicó con los carteles del norte del Valle, usted recuerda los resorts que construyeron en las cárceles, y cómo siguieron en el narcotráfico, hasta que tuvieron que ser extraditados, bajo sanciones realmente efectivas y proporcionales. Por eso a mí me parece que frente al ‘clan del Golfo’, y frente a los carteles, no hay otro camino distinto que la confrontación real y letal por parte de las autoridades.

Vamos a lo económico. ¿Usted imaginó que el dólar estaría a finales del 2022 a más de cinco mil?

Las reformas que hicimos en los años 2018 y 2019 nos permitieron cerrar el 2019 como una de las economías que más crecieron en América Latina y en el mundo. Esas reformas, ¿qué nos permitieron? Que en el año de la pandemia, 2020, fuéramos una de las economías que menos decreció. Que el año pasado creciéramos por encima del 10 % y que este año, con el viento de cola que dejamos, vayamos a crecer por encima del 7 %, quizá la economía que más lo haga dentro de la Ocde. ¿Qué detonó todo eso? Que logramos generar confianza. Que trajimos inversión y que además le dimos al sector privado mejores condiciones que otros países para operar.

¿Y cree que el mensaje que ahora transmite el Gobierno no es de confianza?

Cuando se habla, por ejemplo, de suspender la exploración de petróleo y gas, el mensaje que se le da a la inversión es terrible, porque los inversionistas de portafolio que traen plata a nuestro país, dicen: bueno, si van a apagar el sector que más plata les genera, pues definitivamente vamos a perder recursos en el largo plazo. Y ellos no se esperan, empiezan a actuar desde ya. Los mensajes de incertidumbre lo que hacen es acelerar las devaluaciones y prácticamente en los últimos cuatro meses la moneda se ha devaluado más de un 20 %. Los mercados están viendo eso. Y por ello, constructivamente, para que no sigamos empobreciendo el país en dólares, es importante que se retome la confianza y se le ponga fin a la incertidumbre.



Cómo ve la reforma tributaria en este aspecto de la confianza y la certidumbre?



Otro factor de inseguridad muy grande que se ha presentado es la carga tributaria, excesiva, sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre las empresas. Porque las empresas, ¿qué van a hacer el año entrante? No van a invertir más, van a mantener su operación en Colombia, pero al no invertir más, la economía crecerá menos, y disminuirá la inversión hasta que vean certidumbre en Colombia.

El ministro de Hacienda ha dicho que va a hacer una reforma tributaria el año entrante, para bajarles impuestos a las empresas. ¿Eso le parece serio?

No me parece serio. Primero, no logro entender para qué les va a subir los impuestos en un año para bajárselos al siguiente. Porque lo que estaría sugiriendo es que buscaron conseguir plata a las carreras, para aumentar el gasto, a un costo de riesgo país muy alto. Sí estoy de acuerdo con que se haga una reforma territorial, que mejore las finanzas territoriales, que mejore los ingresos de los entes territoriales. Por fallos judiciales y por múltiples razones, a estos cada vez se les asignan más competencias, con los mismos recursos. Entonces, mejorar las finanzas territoriales es una necesidad en el país. También es importante tener en cuenta una cosa: una de las medidas más importantes que nosotros tomamos, fue permitir que lo que se paga por ICA pudiera ser deducible del impuesto de renta a nivel nacional. Eso se ha alterado, lo cual va a encarecer mucho más la operación de las empresas en Colombia.

En el Banco de la República, por un tema de género, quitaron a su director, Alberto Carrasquilla. El tema de la independencia del banco ha sido motivo de preocupación frente al gobierno de Petro, porque la ha amenazado con varios mensajes. ¿Qué piensa de eso?

Primero, pues es un fallo del Consejo de Estado y hay que acatarlo. Pero da pie a la controversia, porque históricamente la jurisprudencia, para este tipo de cargos, habla de la designación uninominal, no de la composición de toda la junta. Desde la existencia de la junta hasta nuestros días, solamente tres mujeres se han sentado en la junta del Banco de la República, y desde la vigencia de la Ley de Cuotas, desde el año 2000 para acá, nunca habían aducido el tema de cuotas mínimas en la composición de la junta, porque se había mantenido el criterio uninominal. Este es un cambio abrupto en la jurisprudencia y de alguna manera deja herida la independencia del Banco de la República.



¿Cree que se va a aprovechar para meterle más ‘petrismo’ a la junta?

Claramente, al Presidente de la República le corresponderá a lo largo de su mandato nombrar por lo menos dos codirectores, si no más. Esto, obviamente, acelera que él nombre un codirector, y seguramente va a buscar uno afín a sus tesis y a su propia forma de ver el Banco de la República. Pero yo no discuto que los presidentes puedan nombrar miembros de la junta, porque eso es un derecho constitucional que tienen. Insisto en que lo que me parece muy paradójico es el cambio de jurisprudencia.

Con un equipo nuevo en defensa de Colombia, empezamos esta nueva etapa de la demanda de Nicaragua contra nuestra plataforma continental. ¿Usted cree que va implícito un cambio de estrategia? Porque el canciller Leyva se ve muy confiado con que no perderemos ni un centímetro…

Cuando llegué a la Presidencia de la República, los agentes venían de adelantar todo un proceso muy largo de años y les correspondió durante mi gobierno hacer los últimos procedimientos por escrito. Siempre opté por mantener el equipo que venía, de manera consistente, defendiendo al Estado colombiano y que había surtido todas las etapas. Me parece a mí que cambiar a los agentes, cuando falta la última de las intervenciones, que además va a ser oral, y basada en todos los documentos que presentó el equipo anterior, es como si, ahora que estamos en época de mundial, un equipo cambia el técnico faltando diez minutos para terminar el partido. El equipo que

acaban de designar va a ir a la audiencia oral a defender todo lo que está en los textos que entregó el equipo que cambiaron. De manera que cualquier error que se presente en la argumentación, solamente será responsabilidad del equipo que está representando hoy a Colombia en La Haya.

Presidente, las dos críticas que le hacen a su gobierno son que fue irrelevante en el sentido de que no tuvo banderas muy visibles y que le abrió la puerta al gobierno Petro…

No sé si la palabra sea irrelevancia, porque ningún gobierno que está cuatro años y que pasa a la historia, manejando una pandemia como nos tocó a nosotros, es irrelevante. Además, que un gobierno haya dejado el mayor crecimiento económico de la historia de Colombia; las mayores entregas de viviendas de interés social; que les haya dejado agua potable a más de 3 millones de colombianos; que haya duplicado la jornada única escolar; que haya dejado la educación universitaria pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3; que haya dejado 11 millones de colombianos protegidos bajo la seguridad social; que haya creado el ministerio del Deporte y el de Ciencia y Tecnología; y que haya dejado la mayor entrega de infraestructura en la historia de Colombia, eso habla por sí solo. Muchos de nuestros críticos trataron siempre de invisibilizar esos resultados, pero basta con que los ciudadanos crucen el túnel de La Línea o la cordillera Central para que se den cuenta la diferencia entre los hechos y la carreta.

¿Y sobre la crítica de que su gobierno le dejó abierta la puerta al de Petro?



La política tiene sus propias dinámicas y claramente Petro no tuvo contendor en la segunda vuelta. En Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente se pregunta si fue que el presidente Trump llegó por cuenta de Obama, y si Biden llegó por cuenta de Trump. Y en Brasil si fue que Lula llegó por cuenta de Bolsonaro, o Bolsonaro por cuenta de Lula. Esas son discusiones todas especulativas. Lo que puedo decir es que cuando enfrenté a Gustavo Petro, le gané por más de dos millones de votos, una de las victorias más grandes en la historia de Colombia, y por primera vez cruzando el umbral de los diez millones de votos. Esta vez no fui candidato. Si lo hubiera sido, posiblemente le habría vuelto a ganar.

Comparto que no hubo rival para Petro en segunda vuelta. Pero ahora preocupa que tampoco se ven muchos liderazgos que le puedan competir en cuatro años a quien pretenda perpetuar sus ideas…

Yo sí veo liderazgos surgiendo en Colombia. Sin lugar a dudas, Federico Gutiérrez estará en la escena. Veo también a personas como Daniel Palacios. O como Miguel Uribe. Veo a Paola Holguín. Veo al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. A Diego Molano, exministro de Defensa. Al exembajador y exministro Juan Carlos Pinzón. Veo al general Zapateiro, para mencionarle algunos ejemplos. En la medida en que haya buena competencia y buena argumentación, la política colombiana seguirá mostrando nuevos liderazgos. Debo decirlo, goberné cuatro años en estricto apego y respeto a la Constitución, y esperamos que este gobierno cumpla su palabra de gobernar por cuatro años, de manera que en el 2026 los colombianos tengamos una elección donde haya absoluta libertad de los candidatos para enfrentarse.

¿Y es que usted cree que el presidente Petro se quiere quedar en el cargo?



Esperemos que honre su palabra, tal como lo hice yo. Porque a nosotros nos eligieron para gobernar cuatro años, y si no logramos cumplir nuestra obra de gobierno en ese plazo, el problema es nuestro. Yo logré dejar más del 90 % de mi plan de gobierno cumplido, y más del 80 % del Plan Nacional de Desarrollo cumplido.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

