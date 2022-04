El presidente Iván Duque respaldó desde Cartagena al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, en su polémica con el senador y candidato presidencial Gustavo Petro.



El presidente le respondió al electo congresista de la Alianza Verde Duvalier Sánchez, quien calificó como una violación a la Constitución y una agresión a la democracia el duro trino de Zapateiro contra Petro. El político incluso le pidió la salida de Zapateiro del Comando del Ejército, a lo que Duque le respondió que "estaba partiendo de una premisa equivocada" al considerar las polémicas afirmaciones del general como una intervención indebida en política.

Duque dijo que se trató de una respuesta legítima a la agresión de un congresista, en este caso Gustavo Petro, contra el honor de las fuerzas militares.



"Que no pretenda hacer política enlodando a las Fuerzas Militares", dijo Duque en alusión a un trino de Petro según el cual hay generales aliados del narcotráfico mientras los soldados mueren en ataques armados.



Esto dijo en Cartagena ↓→ https://t.co/5bN0ToJdYq pic.twitter.com/R6couFeOAM — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 22, 2022

El pasado 20 de abril, Petro se había pronunciado sobre la muerte de siete soldados en Frontino, Antioquia, por un ataque del 'clan del Golfo', y había compartido en su Twitter el siguiente mensaje: "Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales".



Este viernes, el general Zapateiro rechazó por el mismo medio esos señalamientos.



En una serie de seis trinos, Zapateiro dijo que el sacrificio de soldados no debería "ser usado en narrativas de campaña política".



"Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados, más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la @FiscaliaCol de los hechos que usted menciona, sea quien sea", dijo el general.



El comandante del Ejército también indicó que "desde el 2021, más de 500 militares han sido asesinados y heridos durante el cumplimiento de la misión y su sacrificio fue invisible, no hubo pronunciamientos. Curioso que ahora la muerte de los héroes de la patria sí genere aflicción y sea usado para otros señalamientos".



El oficial le dijo al actual senador y candidato presidencial Gustavo Petro que, como miembro del Congreso, también hace parte de la corporación que aprueba los ascensos en el Ejército: "Le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como «politiqueros del narcotráfico». Como ciudadano le recomiendo no generalizar. El respeto ante todo".