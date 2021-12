La hipótesis que indica que alias 'Iván Márquez' habría huido desde Venezuela hacia Cuba, tras las muertes de 'El Paisa' y 'Romaña', ha aumentado las tensiones diplomáticas entre Colombia y la isla.



De hecho, el presidente Iván Duque aseguró que esta suposición ya está siendo analizada por la "Fuerza Pública y nuestra inteligencia". De ser comprobada, indica que se trataría de una "grave" falta por parte de Cuba.



"Si llegase a ser cierto sería una situación muy grave, porque Iván Márquez tiene circular roja (de Interpol) y solicitud de extradición. Ningún país puede albergar a un terrorista en su territorio", indicó el mandatario.



De hecho, aseguró que "cualquier país que reciba a 'Iván Márquez' en su territorio y que le brinde protección, estaría violando la resolución 1373 de Consejo de Seguridad de la ONU que le prohíbe a los países, proteger, auspiciar y dar escondite a quien es solicitado por otro país por ese cruento delito".



El rumor tomó fuerza después de que Francisco Santos lo afirmara. “Iván Márquez’ estaba en Venezuela cuando mataron a ‘Santrich’ y se fue inmediatamente a Cuba dos días después de que lo mataran”, le dijo a EL TIEMPO el exvicepresidente y exembajador de Colombia en los EE. UU..



Cabe aclarar que aún no se ha confirmado oficialmente esta versión. De hecho, el Director General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, escribió en su cuenta de Twitter que se trata de una noticia falsa, infundida por el exembajador de Colombia en EE. UU., Francisco Santos.



"Exalto funcionario colombiano Francisco Santos, que no sale de un escándalo para entrar en otro, difunde la mentira políticamente motivada de que Iván Márquez está en Cuba. En el ambiente de desinformación de Miami estas falsedades hallan eco cómplice", escribió el funcionario cubano.



Aunque el mensaje fue retuiteado por el embajador de Colombia en Cuba, José Luis Ponce, ya se sienten las tensiones entre ambas naciones.



Incluso, el mandatario dijo que, de comprobarse, "Colombia replantearía sus relaciones diplomáticas con ese país de manera inmediata” y “pediría sanciones internacionales contra Cuba por proteger terroristas”.



¿Estáría Cuba cometiendo una violación?

Desde hace unos meses las relaciones entre ambos países vienen tambaleando, después de que Cuba justificara el refugio de miembros del ELN en su país, bajo el argumento de que no hubo un protocolo de ruptura en la negociación que comenzó en la isla entre el Gobierno de Juan Manuel Santos con ese grupo guerrillero.



No obstante, de ser verdad el rumor que indica que el guerrillero está en la isla, la situación ahora sería diferente, pues 'Iván Márquez' es uno de los personajes que le dio la espalda al acuerdo de paz que se firmó en Cuba. "Si fuera cierto, es probable que sí tipifique una violación", indica Dirceo Córdoba, profesor de Relaciones Internacionales de la U. Javeriana.



Eso sí, la isla podría igual justificarse. "Cuba se protege diciendo que son garantes de una negociación que está congelada y que por eso hay miembros del ELN en su territorio, probablemente podrían decir lo mismo si fuera verdad que están protegiendo a Márquez", argumenta Córdoba.



Por otro lado, Alejandro Bohórquez, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, dice que podrían "argumentar que están ejerciendo su soberanía, que le está dando asilo a un perseguido político o que no es un criminal".



¿Cuáles serían las consecuencias en las relaciones?

Alejandro Valdivieso, experto en Derecho Internacional, dice que si Cuba violó la resolución que menciona Duque, habría que "diferenciar entre las sanciones jurídicas y políticas, y si no hay alineación de lo intereses para una acción colectiva de los miembros del Consejo de Seguridad, pues no va a operar, y en ese sentido tomarían relevancia las sanciones políticas".



Sobre estas consecuencias en las relaciones entre ambos países, Bohórquez, asegura que "sí se agravarían las relaciones con Cuba. Podrían haber sanciones diplomáticas o cierre de intercambios económicos".



Por otro lado, Dirceo cree que "como mínimo se esperaría una nota de protesta".



Hasta el momento, habría que esperar una confirmación oficial por parte de algunos de los dos gobiernos, pues hasta el momento se trata de meras especulaciones.



