Duque reiteró la necesidad de debatir las objeciones a la JEP

El presidente Iván Duque reiteró este miércoles la importancia de que el Congreso debata las seis objeciones que hizo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El jefe de Estado, quien se pronunció desde Medellín, aseveró que su objetivo no es “destruir la paz” y, por el contrario, lo que quiere es “construir una paz con justicia”.



Para el mandatario esto es necesario para lograr una genuina verdad, reparación y no repetición. Además explicó que ejerció un derecho que la Constitución Política le otorga al Presidente de la República.



Comentó que le parece inconveniente “que no se precise que los victimarios son los que tienen la responsabilidad de reparar a las víctimas con todo su patrimonio”, que “se le quite la facultad a la oficina del alto comisionado para la Paz para definir quiénes deben o no deben de estar en un proceso para evitar la llegada de colados”, que no se defina “cuáles son los procedimientos que se pueden adelantar por parte de la Fiscalía y a partir de cuándo empieza a actuar la justicia transicional” y “seamos de alguna manera laxos en lo que tiene que ver con la extradición”.



Duque dijo que lo expuesto anteriormente “en nada destruye la paz” y ese es el debate que deberíamos estar teniendo y no “dejarnos llevar por una discusión ornamentada de argumentos jurídicos, se trata de lo que le conviene a Colombia”.



POLÍTICA