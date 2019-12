Duque reitera sus condiciones para que haya diálogo con el Eln

El presidente Iván Duque reiteró este martes desde Cartagena que el Gobierno mantiene las condiciones para un eventual diálogo con el Eln.



El mandatario dijo que no se puede catalogar como tozudez del Presidente el no querer abrirle las puertas de la conversación al Eln. Para él, lo que se ha buscado es coherencia y congruencia.



En ese sentido, explicó que al revisar los 17 meses de diálogo del Eln con el gobierno anterior se verificaron más de 400 actos de terrorismo, más de 100 asesinatos y más de 10 secuestros. Para el jefe de Estado, “eso no es voluntad de paz”.



El presidente Iván Duque decidió suspender las conversaciones que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos había iniciado con los ‘elenos’, tras el atentado de esa guerrilla a la Escuela de Policía General Santander, el pasado 17 de enero, en el que murieron 23 personas.



Por eso, el mandatario consideró que esa verdadera voluntad de paz se expresa a través de dos elementos: la entrega y la liberación de todos los secuestrados y que se les ponga fin a los actos criminales.



Según el Gobierno, se estima que, al menos, podrían ser 10 las personas que se encuentran secuestradas.



“No se puede hablar de construir paz en medio del terrorismo y la barbarie. Si un gobierno acepta aproximaciones y conversaciones sobre la base en la que haya actos de violencia, se termina legitimando y validando la violencia misma, como un mecanismo de expresión”, dijo Duque.

Para el mandatario, los colombianos no podemos permitir que eso ocurra. “Nosotros necesitamos que haya un imperativo categórico, y es el verdadero rechazo total y absoluto a la violencia”, destacó. De todas maneras, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le dijo a EL TIEMPO que esto no significa que se le estén cerrando las puertas al diálogo con los elenos.



Por el contrario, el comisionado destacó el hecho de que “hay un ambiente positivo” en la medida en que la sociedad civil le ha pedido al Eln que cumpla con las condiciones que está planteando el Gobierno.



Con esto, Ceballos se refiere a una carta firmada por un grupo de intelectuales colombianos, encabezados por el exjefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, en la que les dicen a los elenos que acepten las condiciones que les pide el Gobierno a fin de avanzar en un proceso de paz.

