Duque urge el compromiso internacional para atender a los migrantes

El presidente Iván Duque al participar este jueves en la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, reiteró su llamado para que se agilice la entrega de las ayudas internacionales que se han comprometido para tal fin.



El jefe de estado recordó que Colombia va a entregar un estatus de protección temporal a cerca de 1,8 millones de migrantes provenientes del país vecino.



"El gesto humanitario y de protección de los derechos humanos de los migrantes más relevante que se haya visto en la historia reciente del mundo", dijo.



El mandatario anticipó que para diciembre de este año se dará la primera entrega de tarjetas con reconocimiento biométrico para un número muy importante de migrantes en nuestro país.



De acuerdo con su declaración, a la fecha ya hay más de un millón de migrantes que se han registrado para recibir su estatus de protección temporal.



"Cerraremos este año con el millón de personas con este estatus y nuestra meta es cumplir al ciento por ciento antes de agosto del año entrante", dijo Duque.



Para el jefe de Estado, esta es una respuesta inteligente y fraterna que les trae a los migrantes el acceso y la protección de derechos, pero también la exigencia de deberes.



El mandatario fue contundente al señalar que es muy importante destacar que esta medida no es improvisada sino que se viene planteando desde cuando el aspiró a la presidencia, tras lo cual resaltó que tener un millón de migrantes ya registrados es algo sin precedentes en el mundo.



Pero, a renglón seguido, Duque dijo que este reto migratorio necesita recursos, desembolsos y agilidad administrativa.



En ese sentido aseguró que no era un reclamo sino un claro llamado a la acción porque se necesita que los recursos que han sido anunciados tengan agilidad suficiente para ser canalizados en la protección de los migrantes.



Agregó que esos recursos que han sido anunciado se requieren para atender la vacunación masiva, el empleo, la salud, la educación y el estatus de protección temporal.



Duque hizo un llamado para que con los organismos multilaterales se puede utilizar la mayor cantidad de recursos para atender esta situación, pero dijo que también es su deber expresarle a la comunidad donante que la causa de este fenómeno no ha terminado y es la dictadura en Venezuela y la destrucción de todo el aparato económico y social.



"Hoy más que nunca necesitamos lograr que los recursos fluyan y se focalicen entre quienes más lo necesitan", insistió el jefe de Estado.



