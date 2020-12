El crudo diagnóstico al programa de televisión de Duque

De entrada, El País, el diario más prestigioso en castellano del mundo, es demoledor en el análisis al programa diario ‘Prevención y Acción’ que conduce el Jefe del Estado: ‘La estrategia televisiva de Iván Duque se marchita’ dice en su titular principal.

En su texto, el rotativo recuerda que antes de que irrumpiera la covid-19 para trastocar la agenda política, Duque atravesaba una prolongada crisis de popularidad y los analistas coincidían en que su Gobierno carecía de rumbo definido.



(Puede leer: Las reacciones de distintos sectores al aumento del salario mínimo)



Y añade que el mandatario, que acabó el 2019 asediado por la oleada de protestas que sacudió al país, encontró oxígeno en la gestión de la pandemia.



“El escenario de crisis le permitió construir una narrativa de Gobierno, multiplicar sus apariciones y levantar su imagen. Con Prevención y Acción al aire, Duque repuntó en abril hasta el 52 % de aprobación por 39 % de desaprobación en la medición bimensual de Gallup. Pero ese idilio televisivo fue fugaz, y regresó pronto a los números rojos", dice.



"Para octubre registró 31% de aprobación y 61% de desaprobación, unas cifras más en línea con las que mostraba antes del coronavirus”, sentencia.



Luego el diario es categórico en las secuelas que para la imagen del Primer Mandatario ha sido el espacio en el que el presidente Iván Duque “aún recita las estadísticas sobre el coronavirus en el país y en el mundo”.



(Además: Aumento del salario mínimo es mayor que el de congresistas: Gobierno)

Para octubre registró 31% de aprobación y 61% de desaprobación, unas cifras más en línea con las que mostraba antes del coronavirus FACEBOOK

TWITTER

“Se le nota cómodo, desenvuelto, y se ha convertido en su espacio favorito para hacer todo tipo de anuncios, que suele enunciar mirando fijamente a la cámara sin nadie que lo interpele”, escribe El País.



“Cuando un presidente habla todos los días, como lo está haciendo Duque, genera varias consecuencias nefastas para él en términos de imagen”, apunta Eugénie Richard, docente experta en comunicación y marketing político de la Universidad Externado de Colombia".



"Las intervenciones de un mandatario deben mantener cierta aura y solemnidad, señala, estar reservadas a grandes momentos en los que hay que convocar a la nación. “Esta saturación del espacio mediático hace que la palabra presidencial pierda su importancia. Y eso es grave en términos de reputación”, dice el reportaje.



(Le sugerimos: La indígena que creó Coca Nasa y le ganó una batalla legal a Coca Cola)



Y argumenta: “Durante la fase más aguda de la crisis, el mandatario colombiano, de corte conservador, comunicó mucho pero no mostraba acciones concretas, advierte la experta. Más que un escenario de rendición de cuentas, su programa se siente como un monólogo. Y desde que Hugo Chávez hizo alarde de su retórica en las maratónicas emisiones de Aló Presidente, en América Latina eso ha tendido a asociarse con líderes populistas de izquierda.



“Duque toma el riesgo de ser comparado a un Chávez, un [Nicolás] Maduro o un AMLO [Andrés Manuel López Obrador]”, valora Richard. “El programa perdió su finalidad y empieza a tomar tintes de propaganda, que no es el tipo de comunicación que los colombianos están esperando de su Gobierno”.



“Prevención y Acción, que se acerca a 200 emisiones a lo largo de 10 meses, se ha convertido en parte del paisaje: ha perdido audiencia, acusa el desgaste y la oposición lo considera, entre otras, una maniobra para evitar las réplicas".



"Regresó este lunes después de unos días de pausa navideña. Duque pretende “ejercer un control cada vez más fuerte sobre la información que circula sobre su Gobierno”, apunta un reciente análisis de La Silla Vacía, el portal político de referencia en Colombia, que lo describe como un espacio televisivo “donde cuenta lo que él quiera, sin someterse a las preguntas de los periodistas ni a la edición de los medios de comunicación”.



"Sin contar entrevistas exclusivas, el presidente ha hecho solo siete ruedas de prensa en este 2020. La última fue el 19 marzo, días antes de que el Ejecutivo decretara las estrictas medidas de confinamiento que se desmontaron gradualmente, señala La Silla en su recuento”.



(No se quede sin leer: A los congresistas les llegarán cerca de 20 millones de retroactivo)



El periódico, finalmente, dice que “en el último año ha quedado muy claro que la estrategia ha consistido en alejar al presidente de la prensa, limitarlo a espacios cómodos y concertados, y mantener un control sobre la narrativa oficial, apunta Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip)".



"Esa imposibilidad de contrapreguntar, verificar, validar o ampliar la información “empieza a generar una pared con los periodistas”, valora, una tendencia agravada por cierta propensión a considerarlos como oposición. “Esto de cara al 2021, un año previo a elecciones, cuando no han dado señales de que el programa vaya a interrumpirse, es preocupante”.

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET