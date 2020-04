'No es momento de pensar en reformas tributarias': Duque

El presidente Iván Duque, tras defender las medidas económicas que ha implementado para enfrentar la crisis del coronavirus, descartó de plano una reforma tributaria como lo había propuesto su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

“Este no es momento de pensar en reformas tributarias”, dijo Duque en entrevista con la emisora Atlántico de Barranquilla.



“Voy a ser claro y diáfano. Estamos enfrentando una pandemia sin precedentes, una crisis mundial sin precedentes, esto ha llevado a que muchos países se nos caigan los ingresos y aumentemos el gasto, hoy la prioridad es la vida y la salud, atender a la población vulnerable, la defensa del empleo”, afirmó.“Pensar en cómo aumentamos los ingresos no solo es inconveniente sino inviable”, sentenció.

Por eso, no es momento de reformas tributarias y no está en la agenda del gobierno. Una vez salgamos de la crisis, todos unidos, como colombianos, definiremos el camino para fortalecer las finanzas públicas. (2/2) @AtlanticoEmi — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 15, 2020

El Presidente explicó que la pandemia golpeará la economía y se ha tenido que aumentar la deuda, pero solo después que se cumplan los objetivos y se supere esta crisis, se buscará cómo enfrentar las cargas tributarias.



El ministro de Hacienda había abierto la puerta de una reforma tributaria con un argumento que él puso sobre la mesa: “Este será uno de los peores años, si no el peor, de nuestra historia económica. Cada día de encerramiento forzoso nos cuesta más de 2 billones de pesos a los colombianos”.



Por eso, para Carrasquilla, el país, necesariamente, tiene que acudir a más endeudamiento, pues la emergencia así lo amerita y es claro que las platas públicas para pagar la deuda y financiar el Estado, provienen de los impuestos de los ciudadanos.



En consecuencia, le dijo en una entrevista a EL TIEMPO, no hay más remedio que hacer reformas tributarias.



Para el funcionario que maneja las finanzas públicas su idea surge tras ver la evolución que va teniendo la epidemia en curso, que llevó a la declaratoria en Colombia de la emergencia sanitaria, social y ambiental.



Al endeudamiento que se está tomando ahora se suma el hecho de que la deuda pública colombiana ya está llegando al 50 % del PIB, según confirmó la semana pasada el Banco de la República.



Es así como Carrasquilla, que viene alertando sobre la baja en el recaudo de impuestos por cuenta de la reducción en la producción del país debido al confinamiento, lo cual reduce sensiblemente la demanda de productos, abrió esta puerta que hoy Duque cerró.



En efecto, en la entrevista de esta mañana de miércoles con Jorge Cura, de la Emisora Atlántico, Barranquilla, el periodista le dijo: “Está rondando de manera muy fuerte la posibilidad de una reforma tributaria estructural para hacerle frente a la pandemia. ¿Qué piensa usted con respecto a eso?".



A lo que el Presidente respondió: "Jorge, yo voy a ser muy claro y muy diáfano. como suelo ser cuando usted me hace preguntas directas:



“Estamos enfrentando en este momento una pandemia; estamos enfrentando una pandemia sin precedentes y estamos enfrentando una crisis mundial sin precedentes. Esto ha llevado a que, en muchos países, incluyendo al nuestro, a nosotros se nos caigan muchos ingresos, pero tengamos que aumentar muchísimos gastos”.



“Hoy nuestra prioridad es atender la vida y la salud; la segunda, poder atender a los sectores más vulnerables; tercero, la defensa del empleo, y cuarto, poner en marcha una agenda de reactivación”.



“Este no es momento para adentrarse en reformas tributarias, porque justamente en estas circunstancias, cuando se le afectan los ingresos a las familias, cuando se le afecta los ingresos a las Mipyme, en este momento pensar en cómo nosotros aumentamos los ingresos por vía tributaria no solamente es inconveniente, sino que es inviable”.



El Mandatario agregó: “Segundo, es, sin lugar a dudas, esta, una crisis que va a golpear a muchas economías. Muchos países hemos tenido también que aumentar nuestra deuda”.



“Y, claramente, lo que nosotros tenemos claro es que una vez nosotros hayamos enfrentado esta pandemia y hayamos cumplido esos objetivos, el país, todo el país, unido, también va a tener que tomar las decisiones de cómo vamos a seguir fortaleciendo las finanzas públicas”.



El Jefe del Estado fue enfático: “Pero vuelvo y lo digo de manera clara: este no es momento para adentrarse en reformas tributarias. Esa no es la agenda del Gobierno estar presentando en estos momentos reformas tributarias”.

