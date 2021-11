Duque dice que Colombia crecerá este año 'por encima del 8,5%'

Soplan buenos vientos para la economía colombiana. El presidente Iván Duque anunció este viernes en Dubái que "las cifras que analizamos en el Gobierno nos muestran que el crecimiento del país en 2021 estará por encima del 8,5%, la mayor de este siglo".

El pronóstico del jefe del Estado muestra la capacidad del país para salir adelante. "Colombia, en esta pandemia, ha demostrado su resiliencia, que se evidencia con la reactivación económica", dijo.



"Colombia no solo se recupera de la pandemia, sino que lucha contra la crisis climática", dijo Duque.



"Escribimos una historia en la que invertir en el país es volverse verde y sostenible, y cada dólar aporta a las grandes transformaciones sociales y económicas de la nación", argumentó en su visita a Emiratos Árabes.



"Con @PROCOLOMBIACO nos reunimos en Dubái con más de 50 inversionistas, en el #ColombiaEconomicForum, a quienes invitamos a tener un mayor intercambio comercial en infraestructura, agricultura, energías renovables, minería sostenible y tecnología. #VisitaAEmiratosÁrabes", informó el mandatario en su cuenta de Twitter.



El mandatario también reveló que antes de que termine el año, Colombia ya habrá recuperado los niveles de empleo que se tenían antes de la pandemia en 2020.



El presidente aseguró que "este año, antes de que termine, nosotros vamos a recuperar el empleo en números pre-pandémicos en condiciones, pero necesitamos que esos números sigan creciendo y por eso hemos iniciado una gran campaña para que antes de que se termine el año 2022 desde el sector privado se puedan producir nuevos empleos".



"En el año 2021 nosotros vamos a tener la mayor producción del siglo en Colombia. Algunos decían 7% pero luego de hablar con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, -esta mañana- sabemos que los números son diferentes y hoy puedo decirles que la economía colombiana al final de este año estará por encima el 8.5% y eso es resiliencia", anunció.



La afirmación del mandatario fue hecha en Dubái, donde participó en el foro económico 'Conecting to a land of opportunities".



