El presidente Iván Duque posesionó este viernes a la nueva procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, la primera mujer que llega a este cargo, quien fue elegida por el Senado en agosto del año pasado.



El jefe de Estado afirmó que Cabello llega al cargo "no para emplearlo como trampolín electoral (...), llega al cargo con una trayectoria judicial de ser una mujer que ha construido peldaño a peldaño" su carrera.



En este mismo sentido, señaló que “quien llega a la Procuraduría debe estar siempre del lado de la institucionalidad y no buscar fracturas o cuestionar la existencia de la institucionalidad”.



Duque afirmó que uno de sus objetivos es "marcar pautas para que la justicia transicional no se convierta en el refugio de quienes desde las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- laceraron al país y hoy pretenden incorporarse".



Cabello, quien reemplazará al actual procurador Fernando Carrillo, aseguró que se enfocará en la reactivación económica del país, para lo cual harán un seguimiento para que los mandatarios locales usen bien los recursos y que "los colombianos puedan acceder a la vacuna".



"Los colombianos están preocupados por la inseguridad, desempleo, entre otros asuntos (...) que están afectando a las familias, con el fin de atender esas preocupaciones solicitaremos inicialmente a los gobernadores y alcaldes las políticas que han diseñado y están poniendo en práctica para afrontarlas", advirtió Cabello.

Margarita Cabello en la posesión como Procuradora. Foto: Procuraduría

Fue enfática en que no tiene más ambiciones que brindar una función pública sin tachas y no se enfocará en controversias.



POLÍTICA

