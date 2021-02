Duque posesionó a los dos nuevos codirectores del Banrepública

Ante el presidente Iván Duque se posesionaron al mediodía de este miércoles Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar, como dos nuevos codirectores del Banco de la República.



El emisor cuanta con cinco codirectores que son elegidos por periodos de cuatro años, con la posibilidad de reelegirse hasta dos veces.

En el acto de posesión, el presidente Duque dijo que con la llegada de Taboada y Villamizar a la junta del emisor "llega una nueva generación de economistas, de tecnócratas, con un gran sentido patriótico y con una trayectoria que acredita lo que será una vocación permanente de servicio para acompañar a la institución en su independencia como autoridad cambiaria, monetaria, crediticia"



Y dijo que, por supuesto, también para acompañar la gestión que rige la banca central en el objetivo de alcanzar una inflación que esté siempre alineada con las expectativas macroeconómicas del país.





Durante la ceremonia el presidente Duque destacó las calidades y cualidades de los dos nuevos codirectores, no sólo por su perfil académico, sino por todo el trabajo que han desarrollado.



"A ustedes les pediré siempre rigor e independencia, lo que le pide uno a los quienes están en la junta del Banco Central", les dijo el jefe de Estado.



"No tengo duda de que ustedes brillarán por su talento, por su capacidad y por su conocimiento. No tengo duda de que ustedes obrarán en beneficio del interés general de nuestro país y que tendrán una actitud colaborativa con todos sus compañeros", agregó Duque.



