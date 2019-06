Cooperación armónica con las altas cortes: Duque a nueva Minjusticia

Con la presencia de los presidentes de las altas cortes, incluída la JEP, exfiscales, magistrados y congresistas, se posesionó en la tarde de este martes Margarita Cabello Blanco como nueva ministra de Justicia.



En una ceremonia muy concurrida en la Casa de Nariño el presidente Iván Duque tras tomarle el juramento comenzó por decirle que su nombramiento era un reconocimiento al liderazgo de la mujer colombiana y en especial a la costeña, sin desconocer su trayectoria en la Rama Judicial.

Le dijo que a lo largo de su carrera demostró idoneidad, méritos e independencia que muestran su talante.



También le aseguró que llega a ese ministerio “que es complejo” y que requiere un ejercicio que pueda interpretar todas y cada una de las preocupaciones, que van desde los usuarios y hasta quienes los han administrado en todos sus eslabones.

“Hoy Colombia tiene inmensos retos, pero usted tiene el talante para enfrentarlos”, le dijo



Y como además de los magistrados de las altas cortes estaban, entre otros, congresistas, funcionarios del Gobierno, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el contralor Carlos Felipe Córdoba, Duque le dijo que ese símbolo muestra que “usted es bisagra, que usted concerta, que usted puede ser una fiel intérprete de las necesidades de nuestro país para enfrentar muchos de los retos que tiene que la justicia”.

​

Le dijo que ese talante le va a servir para sacar adelante la política Ruta Futuro, dedicada a enfrentar el problema de las drogas de una manera integral.



Lo que también recordó es que es necesario enfrentar a los jíbaros y el microtráfico y al mismo tiempo desmantelar esas estructuras criminales apelando a la extinción de dominio cada vez más rápida y al intercambio oportuno de información financiera con otros países, de tal manera que se pueda romper la cadena del lavado de activos.



“Confiamos en que usted trabajará con las altas cortes, con todos los integrantes de las Rama y sus representantes para que enfrentemos retos como la urgente necesidad de tener políticas de selección de talentos”, le dijo el jefe de Estado.



Le recordó que es oportuna la digitalización de la justicia y aplacar esa mora judicial que se convierte muchas veces en una amenaza al reclamo paciente del ciudadano.



“Creemos que se puede avanzar en los temas de precedentes y, por supuesto, de orientar de una forma mucho más ordenada la manera de en la que los jueces interpretan la vasta la jurisprudencia que existe en los múltiples temas para poder llegar a la más precisa de las decisiones”, le dijo, sin mencionar a nadie en especial.



Duque le pidió caminar hacia el concepto de paz con legalidad, con una paz que sea genuina, con reparación y no repetición.



“La repetición es una amenaza a la sociedad y es una afrenta a las víctimas, es una revictimizacón en sí misma, pues lo peor que le puede pasar a una víctima es ver a sus victimarios ostentar poder sin cumplir sus penas y mucho más si han caído en la reincidencia”, dijo duque, nuevamente sin referirse a nadie en particular



“No tengo duda de que usted tendrá el talante para saber conciliar Todos esos propósitos. No tengo duda que usted contribuirá a que se haga realidad ese principio constitucional de la cooperación armónica con las distintas altas cortes por las cuales expresamos siempre respeto”, dijo.