Duque posesiona a Felipe Buitrago como nuevo ministro de Cultura

El presidente Iván Duque posesionó este martes a Felipe Buitrago como nuevo ministro de Cultura, luego de que el mandatario designara a Carmen Vásquez, quien ocupaba ese cargo, como embajadora de Colombia en Uruguay. También posesionó a Germán Eduardo Quintero, como nuevo secretario jurídico de la Presidencia.



Buitrago fungía como viceministro de Creatividad y Economía Naranja del Ministerio de Cultura, cargo que ocupa desde septiembre de 2019.



Tiene más de 18 años de experiencia en el sector cultura. Fue consultor de División de Asuntos Culturales y Creatividad del BID, director Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor y desarrollador de Economías Creativas del Consejo Británico.



Es economista de la Universidad de Los Andes y magíster en Política Pública Internacional de Johns Hopkins University SAIS.



Buitrago es muy cercano al presidente Iván Duque, juntos escribieron los libros La Economía Naranja y The No Collar Economy.



En su posesión Duque aseguró que lo llena de orgullo esta nueva designación.



El principal objetivo de Buitrago estará en la recuperación del sector frente al impacto de la pandemia, y que esta llegue a los territorios. También tiene el reto de llevar las 25 áreas de desarrollo naranja a su implementación en los gobiernos territoriales; sacar adelante los programas de estímulos para los creadores de mayor vulnerabilidad durante la pandemia como artesanos, bandas, artistas, teatro, entre otros.



Además, otro de sus desafíos es ofrecer más cultura y garantizar el acceso a bienes y servicios culturales diversos "para poder impactar positivamente en los asuntos más determinantes de la sociedad, de cara al progreso del país en el corto, mediano y largo plazo".

Posesiones de nuevo ministro de Cultura y secretario jurídico en Presidencia. Foto: Presidencia

Finalmente, su mayor reto es que "Colombia se consolide como epicentro de las industrias creativas y culturales en América Latina", aseveró el jefe de Estado.



Por su parte, el nuevo Secretario Quintero Rojas es egresado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana y DEA en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU (Madrid, España) y Secretario General y Asesor de los ministerios de Hacienda, Comercio, Minas del Interior.

