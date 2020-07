Duque pone fin a la controversia y aplaza Día sin IVA

En medio de una controversia con algunos autoridades locales sobre los riesgos sanitarios que implicaba la realización de una tercera jornada sin IVA en Colombia, el Presidente Duque puso fin al dilema y aplazó la fecha.



Así, las cosa la tercera y última jornada del Día sin IVA, programada para este domingo 19 de julio, fue aplazada, para una fecha sin determinar.



(Relacionado: Mandatarios locales aplauden aplazamiento de día sin IVA)

La jornada del domingo había tenido varias críticas que surgían de dos puntos fundamentales: primero, el natural riesgo sanitario por tratarse de una fecha que coincide con el pico de la pandemia en el país lo que implica un posible aumento los contagios de coronavirus y, segundo, el real efecto económico ya que varios sectores había señalado la inconveniencia de la jornada con las actuales condiciones de algunas ciudades, pues no tendría el impacto de los dos días anteriores.



La decisión de Duque se da horas después de que él mismo había hecho pública la defensa de estas jornadas inéditas en Colombia.



“Se aprendió para el segundo día sin IVA, cuando hemos visto además el comportamiento de las tasas de contagio, cuando se ha tratado de decir es que esto es por culpa del día sin IVA”, dijo este martes.



“Claramente hoy no hay ninguna información que permita establecer esa correlación, inclusive en algunos lugares han sido muchísimos otros los elementos de análisis de mayor riesgo como las fiestas clandestinas u otro tipo de comportamientos de indisciplina”, argumentó el Jefe del Estado.



(Recomendado: ¿Por qué el Gobierno decidió aplazar el día sin IVA?)



El tercer día sin IVA, que se llevaría a cabo el próximo 19 de julio, fue aplazado por el Gobierno, entre otras razones, por las medidas que están aplicando varios mandatarios locales para enfrentar el pico de la pandemia del coronavirus.



En buena hora, el Gobierno Nacional y los mandatarios locales se sintonizan porque sí algo ha quedado claro de esta compleja y nunca antes vivida situación, es la importancia de que los ciudadanos vean a sus dirigentes en una sola línea de acción.



Sin desconocer la trascendencia de la reactivación económica. El Día sin IVA hace parte de un paquete de medidas propuestas por el Presidente para reactivar la economía del país a partir del segundo semestre del año.



"Los 3 días sin IVA están siendo pensados para el 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio. Se busca que tengamos la adquisición de bienes por vía electrónica o vía presencial, obviamente con todos los protocolos y los controles", había dicho Duque.



Cuando estas jornadas fueron concebidas, en el marco de la más reciente reforma tributaria, sus objetivos pasaban por el estímulo del comercio electrónico y, en general, por incentivar el consumo de los hogares, uno de los renglones que más dinamismo mostraban en las cifras de la economía antes de la pandemia.



(De interés: El plan de austeridad del Gobierno: ¿de dónde se recortarán gastos?)



Pero, claro, llegó la pandemia que puso todo patas arriba y que obliga a los gobernadores a aplicar el adagio popular de ajustar las cargas sobre el camino.



Finalmente, hay que valorar las lecciones dejadas por las dos jornadas anteriores. No es la hora de los reproches, sino de mirar con frialdad qué elementos nos sirven hacia el futuro porque está claro que el virus no va a desaparecer en el corto o mediano plazo.



Los actores involucrados –comerciantes, consumidores y autoridades nacionales y locales– pueden evaluar con serenidad la experiencia.



(Además: Las 'pullas' del presidente Iván Duque a Claudia López)



Es urgente cumplir con lo propuesto en términos de estímulo del consumo de hogares sin crear situaciones que puedan derivar en contagios masivos de covid-19, porque se trata de adaptarnos a una nueva normalidad.





POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET