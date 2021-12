“Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a este principio debe ser objetada”.



Con estas palabras, el presidente Iván Duque se refirió este jueves a la polémica que se ha suscitado por la inclusión de un artículo en la ley anticorrupción que, según algunos gremios periodísticos, afectaría la libertad de prensa en el país.



La disposición de la Declaración de Chapultepec a la que se refirió el mandatario reza, según lo publicó el mismo Duque, que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.



Y sus palabras en el sentido de que “cualquier amenaza a este principio debe ser objetada” ha sido interpretado por algunos observadores como la intención del mandatario de objetar el polémico artículo y no incluirlo en el proyecto de ley anticorrupción que sancionaría en las próximas semanas.



El artículo fue aprobado el pasado lunes en la noche en la plenaria de la Cámara de Representantes en medio del trámite de una iniciativa gubernamental que busca endurecer los castigos contra los actos de corrupción en el país y que pasó su último debate en el Legislativo.



Según lo aprobado en la Cámara, “quien profiera injuria o calumnia en contra de un servidor público o exservidor público, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria y la utilice para cometer el delito” tendrá un castigo por parte de las autoridades.

César Lorduy

Para ello, “el juez de control de garantías o el juez de conocimiento, según el caso, previa solicitud del fiscal o de la víctima, ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece”.



El texto aprobado en la Cámara el pasado lunes fue el resultado de diferentes proposiciones que presentaron varios partidos políticos, especialmente de oposición, y que modificaron lo propuesto en la ponencia que presentó el representante a la Cámara por Cambio Radical César Lorduy.



Esa norma, según le dijo Lorduy a EL TIEMPO, fue “idéntica” a la que se había aprobado en la plenaria del Senado en octubre pasado, en el segundo de los cuatro debates reglamentarios de la iniciativa.



De acuerdo con la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), las cuales alertaron de los riesgos del polémico artículo, esta norma “pone en riesgo la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.



Esto se debe, entre otras razones, a que si se aprueba definitivamente este artículo podría haber periodistas y medios de comunicación que se inhibirían de realizar denuncias contra funcionarios o exfuncionarios por supuestos actos de corrupción tomando en cuenta que se expondrían a sanciones.



En este sentido, cabe anotar que el texto aprobado en el Senado y cuyo espíritu estaba en la ponencia de Lorduy contenía implicaciones penales para quien cometiera estas faltas y dejaba más abierto los sujetos a los que se aplicaría esta nueva norma.



En octubre pasado, el Senado avaló un artículo que decía que “el que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión” de 5 a 10 años, “sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal.



“En ese sentido las organizaciones ciudadanas que por intermedio de su representante legal o cualquier miembro de la misma denuncien falsedades sobre cualquier funcionario o exfuncionario público perderán su personería jurídica y los miembros de las mismas no podrán ser parte de otra organización ciudadana o constituir una nueva por los siguientes 5 años a la fecha del fallo por injuria y calumnia”, reza lo aprobado en el Senado.

Luis Felipe Henao y bancada de Cambio Radical.

Este artículo aprobado en el Senado fue una propuesta de diferentes senadores, entre ellos Eduardo Emilio Pacheco (Colombia Justa Libres); Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical); Guillermo García Realpe (Liberal), y Gabriel Velasco (Centro Democrático), entre otros.



Debido a estas diferencias entre lo aprobado en las plenarias de Senado y Cámara, el proyecto y el polémico artículo deben ser conciliados, lo que sucedería entre hoy y el fin de semana, para ser votado, de manera definitiva, la próxima semana.



El senador por Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez, uno de los dos conciliadores del proyecto, le dijo a este diario que, debido a irregularidades en conciliaciones anteriores, es “claro que los congresistas no podemos modular estos textos, es decir tenemos que escoger entre el artículo aprobado en Senado o el de Cámara.



El congresista agregó que, “con el anuncio hecho por el Presidente de la República, el artículo será objetado y el Congreso acogerá esa objeción, lo que nos permite a los conciliadores no incurrir en alguna irregularidad, como tratar de eliminar esta norma” en la conciliación.



“Lo que buscó el Congreso fue que hubiera igualdad entre las personas naturales y las jurídicas en el delito de injuria y calumnia. Hoy esta falta solo opera para las primeras y no para las segundas”, afirmó el congresista valluno.



Lorduy le dijo a EL TIEMPO que es “partidario e impulsor de la eliminación del artículo como consecuencia de un desacuerdo entre los conciliadores” en el momento de decidir qué texto quedaría, si el aprobado en Senado o en Cámara.



En todo caso, el congresista afirmó que está “en desacuerdo con lo que votó el Senado”, donde los términos para tratar la injuria y la calumnia de las personas jurídicas fueron más duros.

