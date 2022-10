hace unas pocas semanas el expresidente de Colombia Iván Duque fue designado como director de la Iniciativa Concordia para la Amazonia, una alianza público-privada recientemente creada para la protección del ecosistema conocido como 'el pulmón del planeta'.



Le puede interesar: Mininterior responde a críticas: ‘No lograrán dividir al Gobierno’



Y resulta que ahora hay un grupo de personas que están promoviendo que sea removido de esa dignidad.

Unas 9 mil personas han solicitado, mediante una petición de change.org., que lo retiren del cargo.



Y piden su salida con el argumento de que Duque durante su gobierno fue uno de los más enérgicos defensores del fracking y el glifosato, que a juicio de los internautas es nocivo tanto para el medio ambiente como para la salud.



"!No permitamos que personas inescrupulosas acaben con los recursos naturales de la humanidad. Exijamos su renuncia y salvemos a la Amazonía. Por tus hijos, por tus nietos, por los seres sintientes que no tienen voz, pero sí pueden contar con la tuya”, señala la petición de retiro, que está encabezada por María Isabel Gutiérrez Restrepo.



Agregan que no es posible que una persona que no tiene respeto por lo ambiental, maneje el pulmón del mundo.



Le puede interesar: Iván Duque es el nuevo presidente de la Iniciativa Concordia para la Amazonia