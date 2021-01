Duque pide sanciones 'efectivas' para miembros de antiguas Farc

El presidente Iván Duque aseguró este jueves que las sanciones para los culpables de delitos atroces deben ser "efectivas y "proporcionales", en alusión a la imputación que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los exjefes de las antiguas Farc.



“Si bien vemos que se adelantan imputaciones por el delito de secuestro a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante, y es lo que está a prueba, que esas sanciones sean proporcionales y sean efectivas y que no traigan la revictimización de quienes fueron flagelados porque quienes cometieron esos crímenes no tengan esa sanción”, aseveró el Jefe de Estado.



Y manifestó que en aras de la equidad y la igualdad de derechos, “no podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”.



El pronunciamiento de Duque se produjo luego de que la JEP acusó por primera vez a la antigua guerrilla de las Farc por crímenes de guerra e imputó a sus últimos ocho jefes por los secuestros y otros graves delitos relacionados con el secuestro cometidos durante el conflicto.



La Sala de Reconocimiento de la JEP acusó Rodrigo Londoño, líder del partido de Comunes, y a los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como a los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.



Según Duque, quienes cometan crímenes de lesa humanidad no sólo deben tener "sanciones ejemplarizantes y proporcionales, sino que también no estén revestidos de honores y, por el contrario, también la sanción colectiva implique que ellos no tengan derechos por encima de los demás ciudadanos".

